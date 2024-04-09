周樂樂：市場波動趨穩　比特幣轉向機構化？

過去一周，主流虛擬資產收跌，市場仍在盤整。比特幣當周由71,291美元跌至69,350美元，下跌-2.72%；而以太幣由3645美元跌至3453美元，下跌5.26%。隨着減半事件的臨近，比特幣似乎處於整合狀態。既定的時間節點將近，市場預期出清造成盤面承壓，出現「買謠言，賣新聞」的情況，但對比之前周期的標準，回撤已經很少，ETF與礦工的供需互動達到了一定平衡。

宏觀層面，美國勞工統計局宣布，美國3月季調後非農就業人口30.3萬人，預期20萬人，前值27.5萬人。美國3月失業率降至3.8%，市場預期維持在3.9%不變。3月非農報告發布後，互換市場下調2024年美聯儲降息預期。互換市場將完全定價美聯儲降息的首次日期從7月推遲至9月。亞特蘭大聯儲主席Bostic也重申了他今年只會降息一次的預期，說經濟強勁且通脹下降速度放緩。市場有搶跑寬鬆預期落地的傾向，盤面或存回調風險。

周末時間段，比特幣ETF停盤，不同於以往的場內資博弈平平，比特幣價格走勢提振了多頭。交易員DaanCryptoTrades在X上稱：「這不是典型的周末，因為整個周末價格大部分都在上漲，而不是僅僅徘徊在同一水準。」；同時，HODL15Capital估算的數據顯示，美國比特幣現貨ETF過去一周淨買入7376枚比特幣，場內外資金的利多情緒增加。

鏈上數據來看，有創紀錄數量的比特幣從交易所撤回冷錢包，交易所持有的比特幣總量佔比流通供應量的12%左右。同時，隨著交易所的需求逐漸超過供應，隨之而來的流動性緊縮凸顯了比特幣ETF的影響力，而比特幣過去一周的平均波幅不到3%，更像傳統的股票。或許市場的參與者需要更偏向於股權投資者，而非加密貨幣投資者來思考。

短時間內的高漲幅是不可持續的。隨着比特幣價格的持續震盪，減半迫近，ETF影響被放大，比特幣的波動漸漸收窄，這或許為持續的價格推升積累動能，只等市場尋到下一個故事來推動其走高。

勝利證券副首席運營官 周樂樂