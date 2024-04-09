廖嘉豪：美股假如身處泡沫　投資者應否立即離場？

標普500去年升近25%後，今年再升約8%，科技股同期升幅更大，投資者若懷疑美股前景分屬正常。美股確實觸發花旗分析員的泡沫指標，該泡沫指標的定義與投資名宿Jeremy Grantham廣為市場熟悉的方法相似，如果經通脹調整後的股價表現比其長期趨勢高出2個標準差以上，花旗分析員將其評為進入泡沫階段，若股市出現以下任何一種情況，則為泡沫階段結束，1)股市下跌15%或2)實際股價表現回落到長期趨勢2個標準差以下。股市如下跌15%觸發泡沫階段結束，但如之後在創新高時同時仍高於2個標準差，則代表重新進入泡沫階段。

美股在2023年年中觸發泡沫指標。而根據以上標準，標普500指數從1929年開始已經歷7個完整泡沫階段，分別是1929年9月30日至1932年7月31日、1958年2月28日至1960年10月31日、1961年5月31日至1962年6月29日、1964年2月29日至1966年9月30日、1997年7月31日至1998年6月30日、1998年11月30日至2002年9月30日、2020年10月31日至2022年9月30日，以及由2023年6月30日仍在發展的最新階段。

投資者需留意觸發泡沫指標並不意味股市立即下跌，相反，花旗分析員認為觸發泡沫指標反而是個看漲信號，因為股市升勢在指標觸發後持續相當長時間，通常維續一至兩年，股市期間大幅升值，2020年及1958年股市觸發泡沫指標後最多升超過35%，1998年在觸發泡沫指標後最多升近30%，而1964年該次亦在進入泡沫階段後錄得近20%的最大升幅。

花旗分析員認為，目前估值和市場情緒均未明顯處於泡沫峰值區域，股市距離典型泡沫頂部仍遠。例如首次公開招股(IPO)佔市值百分比目前接近30年低位，美股散戶的槓桿水平亦處近20年低位，反映泡沫仍未見頂。同時花旗分析員較關注軟性數據動力(企業情緒、消費者信心等)多於硬性數據動力(實際經濟數據)，因為前者是美國硬着陸和股市拋售潮的早期預警信號。目前軟性數據走勢仍然向上，動力維持在2022年1月以來高位，好過硬性數據自2023年中以來不斷下跌，加上以人工智能為中心的熱潮仍處早期階段，增加花旗分析員超配股票信心。

聯儲局何時開始減息並不重要，重要的是聯儲局將最終減息。畢竟，聯儲局在美股建構泡沫期間減息是泡沫擴大的因素之一。因此聯儲局在3月份會議上仍傾向在2024年減息3次，以及主席鮑威爾並不過分擔心最近較預期強的通脹數據，皆有助消除減息不確定對股市的影響。

當然股市泡沫最終會完結，但反映泡沫頂部的信號仍未出現，同時亦未有經濟指標預示美國經濟即將衰退。因此，花旗分析員認為，對投資者最好的策略或是集中在股市動力最強的部分，將繼續關注各個偏重科技股的股市。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪