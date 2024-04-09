林嘉麒：港股投資者仍觀望　後市睇息口走向

香港及內地分別的復活節及清明節長假期終於完結，假期間夾雜着的交易日缺乏投資氣氛，走勢方向也能不代表大戶意向，因此在筆者心目中，本周才是港股第二季的真正開始。適逢本周投資焦點多而且重要，不能排除環球以及港股因此出現較大的波動。首先，本星期算是超級央行周，有新西蘭聯儲、加拿大央行、南韓央行及歐洲央行等將公布最新的利率決議。

值得留意的是，市場預計歐洲央行6月份降息25個基點的可能性幾乎是100%，加上歐元區3月通脹率已下降至2.4%。因此，歐洲央行很可能在本周發出即將降息的信號。不過，就算歐洲央行有減息的預期，惟歐元走勢上未見明顯改變，近月維持於1.074至1.097水平區域。要留意，歐洲央行議息後出來的消息會否走出新形勢。另一方面，美國上周五在3月非農數據後，互換市場下調2024年聯儲局降息預期。互換市場將完全定價美聯儲降息的首次日期從7月延遲至9月。美國利率期貨定價聯儲局2024年將降息兩次，非農數據再次燃起經濟動力的同時，投資者又怕帶來控制不了的通脹。

數據很爆嗎？美國3月非農就業人數超預期激增30.3萬人，創下去年5月以來的最大增幅，大超市場預期(增加21.4萬人)。最新的非農報告表明，美聯儲在抗通脹問題上應該保持更多耐心。美國總統拜登亦在白宮發表的聲明中表示，3月非農就業報告是「美國復甦的一個里程碑」，而美國白宮經濟委員會主任布雷納德也表示，這是一個非常令人鼓舞的報告，表明美國經濟可以繼續擴張。美國3月失業率較前值3.9%有所下，為3.8%，符合預期。平均時薪環比上漲0.3%，亦符合預期。部分美國經濟學家認為美國經濟衰退的可能性愈來愈低，因此此份非農數據並不是作為對未來息口變化的預估，而重點應放在美國的強勁經濟面上。本星期美國將公布3月未季調CPI年率、美國3月季調後CPI月率、美國3月核心CPI月率等。CPI一方面直接影響了美聯儲對未來息口政策決定，另一方面再配合美國非農數據，整體可看到美國的經濟狀況的全貌，趨勢變得更立體。

港股方面，恒指在假期後方向仍然欠奉，投資者觀望情緒容易理解。假如美國本周因CPI高於市場預期而延遲減息，或是息口higher for longer，大戶基本上是沒有必要走入港股，可大安旨意的繼續留在不用任何風險的固定高利率存款內，更何況中美息差的闊度也要延長好一段時間。恒指過去一個月支持於16,200，但同時受制於17,200，走勢上未見有突破，短期具影響力的或者是美國CPI吧。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者並未持有以上股份)