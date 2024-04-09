李偉傑：光大環境發展前景廣闊　長線目標4元

儘管受宏觀經濟下滑影響，光大環境去年實現營收320.9億元，雖然同比下降14%，但權益持有人應佔盈利達到44.29億元，只下降4%，高於市場預期，再次證明其核心業務表現的穩健性。此外，公司營運收入佔比進一步提升至60%，呈現出轉型發展的成果。隨着眾多在建項目陸續投運，未來兩年業績有望持續增長。加上末期股息派發0.08港元，全年合共股息率達七厘以上，市盈率4.2倍估值吸引。

光大環境在經濟管理及科技創新方面展現出堅持與探索精神。環保能源板塊通過智慧管理提升營運效益，環保水務板塊完成自衞水廠標準化體系建設，營運管理系統實現投運項目全覆蓋，通過在項目推廣「五小創新」成果降低成本，綠色環保板塊利用生物質前端收儲體系降低成本。同時，公司秉持自主研發之路，2023年再次獲得多項技術攻關成果。

除了在助推國家「雙碳」目標實現也扮演重要角色。2023年，公司處理固廢近6100萬噸，相當於避免二氧化碳排放近1400萬噸，處理污水逾17益立方米、滲濾液近1300萬噸，減少化學需氧量排放85萬噸。打造低碳標竿項目，推動「廠內光電」工作，開展碳資產開發，而甘肅武威垃圾發電項目成為首個國際核證減排標準項目，標誌着低碳轉型再度邁出重要一步。

總體上光大環境作為行業領袖，通過「固本拓新」在各核心業務中保持領先地位，管理水準提升明顯。隨着更多重要項目投入使用，未來兩三年業績規模將持續擴大。在國家推動綠色發展背景下，光大環境作為綠色領航者，發展前景廣闊。對於長線投資者而言，光大環境值得具有更高估值，建議在50天移動平均線水平2.9元吸納，去年高位介乎3.5元作為中線目標，長線有望重返4元水平，防守位置在2.6元。

華盛證券財富管理部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)