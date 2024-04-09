滙控出售阿根廷業務予金融集團Galicia　代價42.9億元

滙豐控股( 00005 )宣布，全資擁有附屬公司HSBC Latin America B.V.,已簽訂具有約束力的協議，將其阿根廷業務出售予阿根廷最大的私人金融集團Grupo Financiero Galicia，代價為5.5億美元(約42.9億港元)。

據協議，Galicia將收購阿根廷滙豐的所有業務，包括銀行、資產管理和保險，以及由阿根廷滙豐發行並由其他滙豐實體持有的1億美元後償債務，該代價將根據2023年12月31日至交割時業務的業績和阿根廷滙豐的證券投資組合的公允價值損益進行調整。

滙控預計將以現金、貸款票據和Galicia的美國存托憑證獲得收購代價，其中美國存托憑證佔收到的代價大約一半，佔Galicia於10%的經濟利益。

滙控指，2024年第一季度確認的除稅前出售虧損為10億美元，交割時對集團的普通股權一級資本比率有不大的影響。交割時（預計在未來12個月內發生），約49億美元的歷史上累計貨幣換算儲備虧損將在收益表中確認，這些虧損已在資本確認并且不會對普通股權一級資本或有形資產凈值產生影響。此交易將被視為重大特別項目，並且不會包括在派息計算之內。交易預計將在未來12個月內完成交割。

滙控行政總裁祈耀年表示，集團仍然致力於墨西哥和美國，並通過的全球網路以及領先的交易銀行業務能力為國際客戶提供服務。