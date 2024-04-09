ONE STANLEY周六招標發售10伙　提供先住後付計劃

港島豪宅加快推售，建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周二(9日)上載首份銷售安排，推出10伙於本周六(13日)起招標發售，並為買家提供「360天先住後付」計劃。

首批為3座海景獨立洋房及7伙特色單位。當中包括第31號，第33號及第35號洋房，實用面積由約2,781至3,102方呎，屬四房兩套至四房四套間隔，全部設有私人升降機，前後花園及天台。至於，分層特色戶分布於第1、第2及第11座，涵蓋4伙花園複式單位及3伙天際複式單位，實用面積由1,805至2,551方呎，並採四房間隔。

發展商指，項目暫定提供4項付款辦法，包括「360天即供付款」計劃、「360天先住後付」計劃、「120天即供付款」計劃及「240天即供付款」計劃，亦設有提早成交現金回贈。另外會為買家提供最長10年的備用二按，最高貸款額可達樓價25%及代繳印花稅。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目過去10日的預約參觀名額持續長期爆滿，市場反應正面，即使預約睇樓人士需要準備100萬元本票表示誠意，仍然受熱烈追捧。按睇樓人士類別劃分，用家佔六成，投資者佔四成。本地客及內地客比例各佔一半。

此外，首批單位截標日期為本月19日，期間每日下午2時招標及下午4時截標。