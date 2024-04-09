世邦魏理仕：甲廈空置率再創新高　租金連跌二十季

（左起）世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平；世邦魏理仕香港顧問及交易服務工業及物流部執行董事兼主管黎尚文；世邦魏理仕香港顧問及交易服務執行董事兼主管馮慧詩；世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷；世邦魏理仕香港顧問及交易服務商舖部資深董事兼主管溫運強

世邦魏理仕最新發表的《2024年第一季香港商業房地產市場觀點》顯示，香港甲級寫字樓市場受新增供應等影響，空置率升至約16.7%，再創歷史新高，空置量過剩導致租金按季再跌約1.2%，連續第20季下挫。

該行香港區研究部主管陳錦平表示，雖然寫字樓租賃趨勢按季及按年均有所改善，其中上季受近期竣工項目搬遷及整合需求帶動，租賃量按季增加約35%，達130萬方呎。但隨着新供應進入市場，新增面積達約92.52萬方呎，令空置率進一步上升，整體空置面積達約1,470萬方呎。

各個核心商業區當中，上季以中區寫字樓租金跌幅最大，按季下跌約1.7%，港島東亦下挫約1.2%，反觀尖沙咀則微升約0.3%。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務執行董事兼主管馮慧詩表示指出，第一季新租賃活動有所改善，近三分之一由銀行金融行業推動，而較大型的交易涉及不同政府機構。市場新增供應將淨吸納量和空置率推向更高水平。預計空置率呈現升勢，租在今年剩餘下時間繼續受壓，今年寫字樓租金料跌約5%至10%。

零售市場方面，舖位租賃走勢則有所放緩，部分原因為空置率下降，按季減少約2.5個百分點至約6.6%，為2019年第四季以來的最低水平，期內以中環跌幅最大，下降約5.3個百分點至6.6%。尖沙咀及旺角亦分別跌約2.9及2.3個百分點，銅鑼灣空置率則維持不變。

由於空置率下降，導致核心區街舖租金按季上升約2.7%，為2022年第三季以來最大增幅。該行香港顧問及交易服務商舖部資深董事兼主管溫運強表示，預計零售商將審視本港入境旅遊的復甦情況，加上政府致力推出更多國際活動，商鋪租賃市場前景樂觀，預計今年全年核心區街舖租金將有5%至10%增長。