許正宇：全球經濟重心續東移　港屬超級增值人

財經事務及庫務局局長許正宇在美國紐約展開訪問行程，表示全球經濟重心將繼續東移，香港將從中獲益，不僅是「超級聯繫人」，也是「超級增值人」，推動中西方交流合作，共同把握機遇。

許正宇當地時間4月8日首先與標準普爾全球評級環球市場首席經濟學家Paul Gruenwald會面，闡述維持香港金融體系健全和財政狀況穩健的措施。他其後與紐約聯邦儲備銀行行長兼行政總裁John Williams見面，雙方討論環球經濟及利率走勢。

他亦談及香港如何在國家發展中發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。他又分享香港在外圍環境挑戰下，為增強股票市場流動性和競爭力所實施的措施，並就加強兩地經濟合作和發展交換意見。

許正宇晚上在紐約出席為香港各界人士而設的酒會。他致詞時指出，香港仍然是吸引全球商業、投資和人才的理想地。以金融服務業為例，他表示，香港是亞洲領先的國際資產和財富管理中心，截至2022年年底，香港管理的資產總規模接近4萬億美元，其中三分二來自非香港投資者。香港擁有超過12,500名超高淨值人士，數目超越全球其他城市。根據最近一項研究估算，香港有超過2,700家單一家族辦公室。

許正宇當地時間4月9日將繼續訪問紐約。