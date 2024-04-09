梁鳳儀：香港國金中心活力及韌力不減　金融機構信心未見動搖

香港證監會行梁鳳儀出席活動時表示，不時聽到有人說香港今不如昔，但從證監會掌握的數據，「香港作為國際金融中心的活力和韌力不減，一如既往」。同時指出，正為香港國際金融中心定立新的發展路向，同時有空間，在構建新的市場網絡和鞏固現有的聯繫方面發展。

她指出，金融機構對香港的信心未見動搖。在過去3年間，即使在疫情影響下，證監會持牌機構的數目仍增長超過4%至約3,250家，其中持有第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)牌照的機構數目均上升超過13%。從2020年到2023年，在持牌機構中，外資控制的公司佔比每年均保持在15%左右。

至於香港資產管理業方面，她指，過去3年，香港的對沖基金管理公司、私募股權基金管理公司和家族辦公室的總數目增長了24%。去年在香港註冊成立的投資基金的資金流入淨額按年上漲93%，而其管理資產價值亦錄得中單位數增長，獲註冊的開放式基金型公司數目增長超過一倍至244家，而有限合夥基金數目則升 30%至737家。

她提到，即使挑戰接踵而來，消極的言論遺不會止息，但香港秉持自由的經濟體制、健全的金融市場、世界級的監管制度和法治精神，並且擁有金融人才，因此多年來行穩致遠。即使過往在1998年及2008年的危機中，本港金融市場都能重整旗鼓，並展現出更強大的韌力和更澎湃的活力。偶有波折在所難免，但本港作為中國資本市場最重要的國際中介人，只要保持韌力和靈活變通，加強現有和開通新的市場聯繫，定能繼續在國家的長遠增長中再闖高峰。