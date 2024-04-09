葉氏化工葉鈞：有「足夠子彈」進行收併購

他提到，油墨的收購項目以生意額少於1億元、具備技術基礎及可快速融入集團現有業務的公司為目標，而塗料則集中在B2B業務，期望透過收購加快發展步伐。

集團去年收入按年跌4%，至32.2億港元，毛利率24.3%，按年升2.9個百分點。葉鈞解釋，去年油墨及塗料業務聚焦高端客戶，推動毛利率表現，惟犠牲了部分大型但毛利較低的客戶，特別是油墨業務，因此今年會採取更進取的策略，一方面爭取大型客戶，另一方面推動高端客戶，同時會嚴格管理成本。

他透露，新策略在首季已見成效，有大型招聘項目已中標，惟非立時見效，財務要在之後的季度才能反映。

塗料業務方面，葉鈞指出，由於體驗效果銷售店的塗料是按每平米計價，故毛利較傳統以桶計價為高，帶動去年相關分部業務毛利按年升3.9個百分點，至27.8%。集團目前在全國約有3,000間體驗效果銷售店，計劃今年新增300至400間，強調門店由代理商經營，屬輕資產，投資額極少。

另外，公司財務總裁何世豪表示，現有貸款中，約6成為港元，4成為人民幣。基於人民幣息率較低，未來會增加人民幣貸款比例。