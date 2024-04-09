保誠：寵物保險保單按年增4成　9成客未為毛孩投保

保誠財險公佈全新的「香港毛孩保障調查」，結果顯示近九成（86%）有飼養貓或狗的受訪保誠客戶尚未為寵物購買保險，反映本港寵物保險滲透率相對偏低，相關缺口仍然較大。

調查顯示，毛孩父母低估寵物所需的醫療費用，逾七成（74%）毛孩父母估計每年寵物治療總費用少於10,000港元，而有77%毛孩父母預料每年的治療次數不多於3次。然而，根據市場資料顯示，一般日間獸醫診所門診費由300元起，夜間門診收費更動輒港幣過千元，連同藥費、手術費及留院費等，單次治療費用就可能高達過萬元。

另外，在還未購買寵物保險的受訪毛孩父母（86%）當中，只有不足四份之一（23%）有計劃投保。當被問及為何無意投保時，逾四成（44%）表示他們習慣依靠積蓄應付寵物相關開支，而34% 則因認為理賠程序過於複雜而卻步。

此外，港人熱愛旅遊，近半（47%）毛孩父母表示，毛孩在其旅遊期間能否得到妥善照顧亦是他們關注的一大問題。

保誠財險總經理莫玉鶯表示，該企寵物保險業務的保單數目於2023年錄得按年增長逾四成，顯示相關需求持續上升。透過是次調查，了解到毛孩父母最關心的一環正是及時的急症治療，因此推出升級版「寵愛寶」寵物保障以照顧客戶不停演變的需求。