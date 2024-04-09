首季本港工商舖買賣僅611宗　創有紀錄季度最少

2024年第一季工商舖市場面對多個挑戰，包括全面撤辣、市民北上消費成風，以及垃圾徵費試行等，影響工商舖買賣交投。中原(工商舖)資料顯示，首季市場共錄約611宗工商舖買賣成交，總成交金額約187.83億港元，較2023年第四季分別下跌約11.1%及約7.8%，季度交投量創有記錄以來最低。預期第二季投資者趁低吸納情況更見積極，市場呈量升價跌走勢。

該公司董事總經理潘志明表示，今年首季工商舖市場成交量及涉額，較去年同期889宗及215.84億元，更大減約31.3%及約13%。今季工商舖成交宗數對比以往逆境期更差；如2003年沙士、2008年金融海嘯、2013年工商舖加辣，以及近年社會運動及疫情期間表現。疫情期間的季度最低成交量曾錄得約660宗，今季進一步減少逾7%；而首季僅錄得約10宗逾億元交易，

潘預測，第二季工商舖整體買賣成交會有所回升，料約750宗水平，而受叫價拖累，成交金額向下，料第二季總成交金額約145億元。租金則因工商舖整體空置率偏高，尤其以寫字樓及舖位最嚴峻，預測租金走勢會平穩至下跌約5%，成交量料減少至約4,350宗。

中原(工商舖)商舖部董事黃偉基指，第一季商舖市場僅錄得約131宗買賣成交，為歷年來最低記錄，買賣宗數跌勢更自2022年第3季起出現，對比去年第四季約173宗進一步下跌約24.3%，按年同期比較則大跌約41.8%，上季買賣成交金額錄約71.9億元，按季增加約30.8%。首季商舖租賃市場錄約930宗成交，按季微升約1.2%，但總成交金額就去年第四季約1.01億元，下跌至約8,966萬元。預測第二季會有約1,000宗。至於本季買賣成交料約150宗，繼續低水，買賣價續有約5%下調空間，成交金額約40億元。

該公司寫字樓部董事陳雁樓稱，首季寫字樓市場共錄得約122宗買賣，按季減少約4.7%，按年有約35.8%跌幅，為2023年第1季後連挫4季，並是連續第7個季度買賣成交宗數低於200宗。買賣總成交金額則約85.71億元，按季減少約15.9%。租賃市場錄約1,188宗成交，涉額約1.18億元，按季下跌約9%及20%。陳預期，第2季租務交投會升至1,350宗，租金平穩發展，個別地區料繼續有約5%下跌空間。買賣成交維持約120宗，呎價料下調約5%。

該工商部董事劉重興則表示，今年第一季共錄約358宗工廈買賣成交，按季微跌約7.3%，總金額則錄約30.22億元，季挫約35.4%，租賃成交則大幅反彈，第一季錄約2,573宗成交，按季增加約48%，總成交金額約4,778萬元。他料，本季工廈買賣交投成交量約480宗，價格仍有下調空間；整體租金有約5%跌幅，成交量保守估計會錄約2,000宗。