TikTok在印尼重生　與Tokopedia分工帶旺電商生意

外媒報道，去年12月遭印尼政府要求不能直播帶貨的字節跳動(ByteDance)旗下TikTok，近日傳出TikTok在印尼重獲新生，印尼GoTo集團電商總裁Melissa Siska Juminto證實，旗下電商平台Tokopedia與TikTok完成系統整合成為Shop Tokopedia。

報道引述GoTo集團電商總裁表示，與TikTok完成整合，將改變TikTok Shop的支付基礎設施，融入Tokopedia系統。換言之，TikTok在印尼只作為社交平台存在，僅向消費者展示產品，幫助消費者完成下單、付款和交易等電商活動則由Tokopedia負責。

據悉，Shop Tokopedia上的品牌形象已無TikTok字樣，目前亦將TikTok用戶與Tokopedia用戶資料分隔，避免數據濫用問題，而Shop Tokopedia亦成功獲得印尼當局頒發的電子系統營運商註冊證書(TDPSE)。

兩家企業合作可說是雙贏，Tokopedia搭上電商順風車，獲利有保障。據Tokopedia母公司GoTo最新財報，GoTo去年第4季總收入約6.5萬億印尼盾(34.31億港元)，GoTo財務長Jacky Lobi指，電商業務將成為現金增值部門。

據印尼電商市調機構Compas.co.id數據顯示，自TikTok回歸印尼電商市場後，多項業績已超出早前水平，民生用品銷售額大增80%，銷量更增長96%，而美容類產品銷售直線飆升250%。