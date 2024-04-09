賽迪顧問：續多元化業務 未有派息政策
2024年04月09日 19:25
東網電視更多新聞短片
付長文（左一）；胡雲（右一）
內地市場諮詢服務公司賽迪顧問(02176)總經理付長文表示，公司積極拓展新業務，重構資訊科技(IT)產品和數碼化服務兩大體系，主營的決策諮詢服務佔收入比例由80%降至58%，而數據及科創平台服務的收入佔比分別為11%及31%，反映多元化策略見效，今年會繼續豐富和創新業務，以建立貫通政企的業務生態。
他指，內地有逾970個城區、超過340個科技城，而在國家政策支持下，科技園區有更好發展空間，公司將以「城市經濟」和「園區經濟」為「把手」，加強發展「區域經濟」、提升研究影響力，以開拓區域市場。同時會加強科技服務，包括強化研究部門數據積累能力，推動產業數據數碼化、研究能力轉化為科技能力等。
董事會秘書及財務總監胡雲表示，去年決策諮詢服務的毛利率穩定維持於約50%，而數據平台服務的毛利率就由過往的30至40%，升至去年的50%，今年有信心整體毛利率會維持增長。
該公司派末期息7.64分人民幣，派息比率84.79%。胡氏指，2022年派息比率為60.47%，2023年派息比大幅增加，主要是管理層想盡量回饋股東，但公司未有定下派息政策，強調派息要視乎當年的營運情況、資金需求等。