賽迪顧問：續多元化業務　未有派息政策

他指，內地有逾970個城區、超過340個科技城，而在國家政策支持下，科技園區有更好發展空間，公司將以「城市經濟」和「園區經濟」為「把手」，加強發展「區域經濟」、提升研究影響力，以開拓區域市場。同時會加強科技服務，包括強化研究部門數據積累能力，推動產業數據數碼化、研究能力轉化為科技能力等。

董事會秘書及財務總監胡雲表示，去年決策諮詢服務的毛利率穩定維持於約50%，而數據平台服務的毛利率就由過往的30至40%，升至去年的50%，今年有信心整體毛利率會維持增長。

該公司派末期息7.64分人民幣，派息比率84.79%。胡氏指，2022年派息比率為60.47%，2023年派息比大幅增加，主要是管理層想盡量回饋股東，但公司未有定下派息政策，強調派息要視乎當年的營運情況、資金需求等。