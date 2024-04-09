山頂南區首季買賣金額超過34億　按年飆升逾13倍

全面撤辣帶動豪宅交投大升。美聯物業方富義表示，據該行統計，今年首季山頂及南區共錄得約22宗買賣成交，較去年第四季顯著上漲約1.44倍，而成交金額更錄逾34億港元，按季飆升達13.45倍，出現量額齊升格局。

方指，去年第四季該區內未錄得任何逾億元成交，而踏入今年首季則已錄6宗逾億元成交。指標屋苑中，以大潭陽明山莊表現最為突出，全季錄得約4宗買賣，按季多1倍。

根據該公司分行統計，單計剛過去的3月，山頂及南區共錄約8宗買賣，涉及金額逾3.88億元，分別較2月上升約1.66倍及下跌約35.04%。而全月成交均為二手個案，當中1宗屬洋房交易。指標屋苑陽明山莊亦錄1宗逾7,600多萬元成交，紅山半島則有1宗約6,800萬元成交。租賃市場則錄約22宗成交，涉及金額約219.14萬元，其中3宗屬洋房及約7宗為10萬元或以上的大額租務個案。

他又指，首季一手成交佔3宗，涉額約12.73億元，二手則有約19宗，成交金額約21.45億元。物業類別方面，洋房及分層戶分別佔6宗與16宗。預期第二季交投將會進一步向好，成交量及金額有望較首季增加。