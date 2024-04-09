馬鞍山中心兩房反價沽仍要輸　揸5年蝕117萬貶18%

樓價於撤辣後稍為回穩，惟及後未有突破，馬鞍山中心兩房單位反價後仍要輸，原業主持貨約5年帳面蝕讓約117萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯李聖智指，柴灣杏花邨40座高層6室，實用面積約645方呎，三房連露台單位，獲外區換樓客以815萬元承接，呎價約12,636元，原業主於1995年11月以338萬元購入。

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九龍區

●香港置業林軒霆表示，長沙灣居屋凱德苑高層7室，實用面積約379方呎，未補價第二市場以約480萬元放售，吸引新買家洽購，議價後以440萬元易手，呎價約11,609元，原業主2020年8月以約308萬元購入，帳面獲利約132萬元。

●中原許永生指出，長沙灣宇晴軒6座低層H室，實用面積約484方呎，兩房間隔，開價約760萬元，減價後以713.8萬元沽出，呎價約14,748元，新買家為外區客。

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新界區

●中原胡耀祖表示，馬鞍山4月暫錄約21宗二手買賣，其中馬鞍山中心4座中層B室，實用面積約375方呎，兩房間隔，開價約500萬元，日前反價至506萬元易手，呎價約13,493元，原業主於2019年以623萬元購入，持貨約5年帳面蝕讓約117萬元，貶值18.8%。

●美聯陳勁匡指，馬灣珀麗灣30座高層A室，實用面積約531方呎，兩房間隔，放盤3日即獲外區客洽購，新買家多年前曾租住屋苑，議價後以538萬元承接，呎價約10,132元。

●中原陳錦明表示，屯門本月暫錄約45宗二手買賣，居屋新圍苑A座高層10室，實用面積約401方呎，兩房間隔，去年12月未補地價第二市場開價300萬元，以290萬元沽出，呎價約7,232元，新買家為白居二上車客。

●中原曾慧敬表示，屯門房協居屋景新臺1座高層B室，實用面積約496方呎，兩房間隔享山景，未補價第二市場叫價380萬元，減價20萬元，以360萬元售出，呎價約7,258元，新買家為同區白居二客。

●中原王勤學指，元朗4月暫錄約32宗二手買賣，朗庭園錄1座高層G室，實用面積約433方呎，去年6月放盤，開價530萬元，新近以516.8萬元沽出，呎價約11,935元，為屋苑兩房做價今年首度突破「5球」。

●中原林頌宜表示，元朗尚豪庭錄得今年首宗三房買賣，單位為1座中層D室，實用面積約762方呎，套三房間隔，吸引換樓客承接，單位原先叫價920萬元，累減62萬元，減幅近7%，以858萬元成交，呎價約11,260元。

●中原陳國輝稱，粉嶺綠悠軒錄本月首宗成交，屋苑2座高層F室，實用面積約629方呎，三房間隔，開價約650萬元，減價後以620萬元易手，呎價約9,857元。

●中原蔡天賜稱，粉嶺及上水4月暫錄約18宗二手買賣，粉嶺牽晴間6座中層E室，實用面積約393方呎，兩房間隔，開價約456萬元，日前議價後以448萬元易手，呎價約11,399元。

●中原黎宗文指，沙田及大圍4月暫錄約24宗二手買賣，大圍盛薈3座南翼高層A室，實用面積約741方呎，套三房間隔，3月開價約1,180萬元，議價後以1,098萬元易手，呎價約14,818元，新買家為用家。

●世紀21奇豐表示，沙田帝堡城1座低層A室，實用面積約547方呎，兩房間隔，放盤1年減價130萬元或約17.8%，以600萬元獲承接，呎價約10,969元。

●世紀21奇豐黎健峯指出，馬鞍山居屋錦豐苑C座低層12室，實用面積約540方呎，兩房間隔望海景，原叫價450萬元，放盤半年，減至405萬元未補價第二市場價沽出，呎價約7,500元。

●美聯羅定康稱，將軍澳維景灣畔15座中層B室，實用面積約405方呎，一房間隔，叫價615萬元放售，外區上車客與業主洽談至深夜，以588萬元成交，呎價約14,519元。

●利嘉閣溫錦華指，將軍澳中心12座低層E室，實用面積約467方呎，兩房間隔，望內園景，叫價720萬元，經議價後以690萬元成交，呎價約14,775元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳景林邨景榆樓高層23室，實用面積約443方呎，去年9月放盤叫價288萬元，最終累減68萬元，以220萬元未補價第二市場價沽出，呎價約4,966元，新買家為白居二客。

●中原陳偉業表示，東涌4月暫錄約13宗二手買賣，映灣園10座高層B室，實用面積約748方呎，套三房間隔，享園景及海景，吸引外區上車客承接，原先叫價780萬元，以760萬元成交，呎價約10,160元，約4年帳面蝕61萬元，或貶值約7.4%。

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