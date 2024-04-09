港島、九龍及新界三鐵路盤齊發　康城項目擬周四開價

港島、九龍及新界鐵路盤傾巢而出，三盤搶攻市場，盡吸各路客源。黃竹坑站項目已落實盡推220伙，日出康城站樓盤擬本周四開價，至於何文田站項目計劃月內上載樓書。

●港島南岸Blue Coast落實盡推餘下220伙

●何文田站朗賢峯有望月內上樓書及開價

●日出康城PARK SEASONS最快周四開價

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周二(9日)公布部署48小時內上載首張價單。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，首張價單將提供不少於138伙，單位會集中第2A座，相信大部分折實價會低於700萬元。同系列SEASONS PLACE自開售後兩周內已售出556伙，並套現逾35億元。

●赤柱ONE STANLEY首推10伙周六起招標

建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周二(9日)上載首份銷售安排，推出10伙於本周六(13日)起招標發售，包括3座海景獨立洋房及7伙特色單位。發展商指，項目暫定提供4項付款辦法，包括「360天即供付款」計劃、「360天先住後付」計劃、「120天即供付款」計劃及「240天即供付款」計劃，亦設有提早成交現金回贈。

●薄扶林道MOUNT POKFULAM首宗洋房3.34億沽

●旺角利奧坊‧壹隅取消部分優惠

●屯門御海灣個別單位享29%回贈

●紅磡必嘉坊‧迎匯加推價單7號

●啟德維港1號單日錄兩宗成交

●元朗雨後周五推售57伙

星星地產旗下元朗雨後，新近上載銷售安排，落實本周五（12日）推售57伙，其中56伙以價單形式發售，折實平均呎價約13,992元，而餘下的1伙頂層特色戶則以招標形式發售。項目於本周五以價單形式推售單位的實用面積由294至717方呎，折實價介乎390.97萬至1,025.95萬元，呎價12,799至15,719元。

●啟德天璽•海首錄交易告吹