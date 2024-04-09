港島、九龍及新界三鐵路盤齊發 康城項目擬周四開價
2024年04月09日 22:05
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港島、九龍及新界鐵路盤傾巢而出，三盤搶攻市場，盡吸各路客源。黃竹坑站項目已落實盡推220伙，日出康城站樓盤擬本周四開價，至於何文田站項目計劃月內上載樓書。
●港島南岸Blue Coast落實盡推餘下220伙
長實集團(01113)的香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，周二(9日)公布加推價單5號，提供96伙，折實平均呎價約25,307元。項目亦同步落實盡推該期數餘下220伙。當中，184伙於本周六(13日)以價單形式出售，36伙四房單位則安排下周一(15日)起招標發售。市場消息指，次輪銷售於3日已接獲逾7,000張入票，暫錄超額認購逾37倍。
●何文田站朗賢峯有望月內上樓書及開價
鷹君(00041)與港鐵公司(00066)合作的何文田站朗賢峯，周二(9日)公布有望月內上載樓書及推出價單。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，籌備工作已達最後階段，定價會參考九龍豪宅項目及鐵路上蓋樓盤。該盤分兩期發展，共提供990伙，預計關鍵日期為2025年3月31日。項目是日亦已披露戶型分布，佔最多的兩房戶型有372伙。
●日出康城PARK SEASONS最快周四開價
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周二(9日)公布部署48小時內上載首張價單。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，首張價單將提供不少於138伙，單位會集中第2A座，相信大部分折實價會低於700萬元。同系列SEASONS PLACE自開售後兩周內已售出556伙，並套現逾35億元。
●赤柱ONE STANLEY首推10伙周六起招標
建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周二(9日)上載首份銷售安排，推出10伙於本周六(13日)起招標發售，包括3座海景獨立洋房及7伙特色單位。發展商指，項目暫定提供4項付款辦法，包括「360天即供付款」計劃、「360天先住後付」計劃、「120天即供付款」計劃及「240天即供付款」計劃，亦設有提早成交現金回贈。
●薄扶林道MOUNT POKFULAM首宗洋房3.34億沽
宏安地產(01243)及錦華實業集團合作發展的西半山薄扶林道項目MOUNT POKFULAM，周二(8日)錄得首宗成交，約3.34億元售出薄扶林道86D號洋房，實用面積4,765方呎，採五套房連家庭室間隔，連交樓標準裝修，另設2,231方呎花園及955方呎天台，配備獨立升降機及私人泳池，附設兩個停車位，洋房成交呎價為70,000元。
●旺角利奧坊‧壹隅取消部分優惠
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周二(9日)修訂部分價單，取消早前推出的新春優惠。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，涉及價單1O號及7I號，包括價單內第1座E室及第2座A室的3%「龍年優惠」，以及第2座E室的2%「特選單位折扣」，其他折扣優惠保留不變。據悉，項目預計於下半年啟動交樓程序。
●屯門御海灣個別單位享29%回贈
個別項目大幅增加回贈，推售最後貨尾。新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣，於周二(9日)修訂部分價單，新增「Regency 靈活付款計劃」享19%折扣，指定單位最高可同時獲贈逾29%回贈，個別單位售價變相下調逾兩成。御海灣兩期項目已安排周六(13日)發售共5伙，包括上述提及單位。
●紅磡必嘉坊‧迎匯加推價單7號
恒基地產(00012)紅磡必嘉坊‧迎匯，周二(9日)上載價單7號，提供29伙，折實平均呎價約21,738元，較對上一張於去年5月推出的價單6號高約7%。項目已落實周六(13日)起發售當中15伙。最新一批單位實用面積介乎192至378方呎，戶型涵蓋開放式至兩房間隔，扣除10%折扣後，折實價介乎436.32萬至817.65萬元，折實呎價由21,229至23,637元。
●啟德維港1號單日錄兩宗成交
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，周二(9日)錄得兩宗成交，共涉1,757.1萬元。其中，2B座9樓E室，實用面積452方呎，兩房連開放式廚房間隔，以853.1萬元，呎價約18,874元。另一伙為1A座21樓F室，實用面積447方呎，同屬兩房間隔，成交價904萬元，呎價約20,224元。
●元朗雨後周五推售57伙
星星地產旗下元朗雨後，新近上載銷售安排，落實本周五（12日）推售57伙，其中56伙以價單形式發售，折實平均呎價約13,992元，而餘下的1伙頂層特色戶則以招標形式發售。項目於本周五以價單形式推售單位的實用面積由294至717方呎，折實價介乎390.97萬至1,025.95萬元，呎價12,799至15,719元。
●啟德天璽•海首錄交易告吹
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，首錄交易告吹。項目的3座26樓A室，為實用面積1,126方呎的四房單位，原本在上月26日以4,022萬元售出，呎價約35,719元，惟交易已列明簽訂臨時買賣合約後再未有進展。