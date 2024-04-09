美股早段全線向下　道指跌逾300點

美國10年期國債孳息率周二仍在4.4厘邊緣徘徊，反映投資者對美國減息的預期轉趨保守。然而，一些大行「AI（人工智能）萬事足」，基金公司DWS及富國銀行因應AI浪潮，分別把標指目標提高到5,300點及5,535點。不過，美股3大指數周二早段回落，道指跌312點，報38,580點；標指跌36點，報5,166點；納指跌86點，報16,167點。

港股夜期升78點，報16,931點，高水103點。

現成全行最「牛」的富國認為，AI的結構性機遇和指數靠幾隻股份推高的現象，已令投資者不太執着傳統的估值方法，更看重長遠的增長。就算未來幾個月有機會轉趨波動，企業盈利本身在改善，下半年或會迎來「融漲」（Melt-up，即怕執輸蜂擁入貨），催化劑包括多年貨幣寬鬆周期重臨。

DWS美洲投資總監David Bianco表示，隨着AI迅速發展，現估標指12個月上探5,300點，理由包括聯儲局加息後美國經濟仍無衰退迹象，預計軟件、互聯網服務企業和科技巨頭的相關部門，盈利增長將保持穩健。他估計，實際減息時間或比預期遲，幅度亦更小，2025年3月前減3次。

●大摩估銀行調高收入指引

摩根士丹利稱，周期類股份引領近日升市，反映股市正計入經濟前景改善，但提醒一旦債息持續上升，大市會重回之前由個別股票牽動的格局。

●三星傳獲美晶片補貼514億

另外，華府依據《晶片法案》將為台積電、英特爾（Intel）合共提供151億美元的建廠補貼後，市傳三星電子亦會獲發最多66億美元（約514.8億港元）在德州打造尖端製程晶片生產線。不過，這些「吸資巨獸」迫使當局上周宣布放棄研發方面的補貼，市傳為這些巨獸提供刻蝕設備的應用材料（Applied Materials）可能因為得不到補貼，押後甚至放棄斥40億美元在加州硅谷設立研發中心的計劃。應材周二早段跌0.4%。