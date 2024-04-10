河北、內蒙首批房產白名單陸續落地
2024年04月10日 01:00
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（互聯網圖片）
中國自年初推出省級房地產融資協調機制至今已滿3個月，31個省市及自治區均已建立新融資協調機制，3月底止有1,979個「白名單」項目共獲銀行授信4,690.3億元人民幣(下同)，1,247個項目已獲貸款發放1,554.1億元。踏入4月，多地陸續發布首批房地產「白名單」計劃貸款落地的實況。
繼國家金融監督管理總局河北監管局發文稱，河北省首批「白名單」共審批授信110個項目、涉資256億元，階段性完成項目獲貸率和融資需求滿足率「雙百」目標之後，內蒙古自治區住建廳指，首批「白名單」清單共有16個項目新增融資授信額度31.6億元，其中8個項目共發放貸款近10億元。
多家內銀亦火速建立審批綠色通道，光大銀行(06818)作為放貸主辦銀行的首批「白名單」項目，據報全部完成審批，共通過53個項目，合計授信超過234億元。不過，內房企發行的境內外債「紅燈」警號仍未熄滅，旭輝控股集團(00884)兩周前預告境外債違約之後，輪到子企旗下多筆境內債遭中資評級機構終止授以信用評級，原因是目前掌握的信息無法支撐資信評級工作正常開展。
昨日旭輝公布3月銷情，錄得合約銷售額約41.8億元，首季累計101.4億元，分別按年挫49.63%及52.01%。融信中國(03301)上月總合約銷售額約7.41億元，首3個月總合約銷售額約17.32億元，仍跌約51%及55%。港龍中國地產(06968)今年首3個月共實現合約銷售額約15.11億元，計及首兩個月12.08億元，即單計3月只有約3億元，比去年同期勁跌逾七成。新城發展(01030)3月及首季則錄42.36億元及119.47億元合約銷售額，按年亦下滑46.51%及44.44%。
賣樓成績延續去年弱勢，摩根大通發表報告指，去年內房的核心淨利潤按年再下降22%，主因毛利率持續受壓，2024財年及2025財年的下降趨勢將持續。該行提示應重點避免萬科企業(02202)H股與該企A股、碧桂園服務(06098)，對萬科H股目標價更由4.2港元，進一步降至3.6港元，以昨日收市價4.41港元計，潛在跌幅達18.36%。