河北、內蒙首批房產白名單陸續落地

中國自年初推出省級房地產融資協調機制至今已滿3個月，31個省市及自治區均已建立新融資協調機制，3月底止有1,979個「白名單」項目共獲銀行授信4,690.3億元人民幣(下同)，1,247個項目已獲貸款發放1,554.1億元。踏入4月，多地陸續發布首批房地產「白名單」計劃貸款落地的實況。

繼國家金融監督管理總局河北監管局發文稱，河北省首批「白名單」共審批授信110個項目、涉資256億元，階段性完成項目獲貸率和融資需求滿足率「雙百」目標之後，內蒙古自治區住建廳指，首批「白名單」清單共有16個項目新增融資授信額度31.6億元，其中8個項目共發放貸款近10億元。