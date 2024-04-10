陳樂怡：港股觀望味濃　料難突破

美國3月非農就業數據再次超預期，就業市場維持強韌，印證抗通脹「最後一哩路」難行。美國減息預期降溫，國債孳息率飆升不利風險資產。本周市場靜候中美上月的消費物價指數(CPI)表現。內地2月擺脫通縮，要留意剔除假期因素的3月能否保持合理的通脹水平，以驗證經濟復甦進。市場預期3月CPI將會放緩至0.4%，2月為0.7%。

展望後市，市場短期觀望氣氛濃厚，一方面美國減息預期有變數，另一邊廂內地經濟數據初步改善，但房地產下行周期未改，港股未見突破，料17,000點以上阻力較大。

福耀玻璃阻力位45元

預計高附加值玻璃產品銷售維持高速增長，產品結構提升，帶動產品單價向上，公司預計未來3年每年平均售價增長6至7%。估值上，福耀現價對應2024財年預測市盈率約15倍，低於5年均值，股價向上阻力位45元，支持位35元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)