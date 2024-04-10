施羅德：日股亮點眾多　有助延續升浪

日本股市已突破1989年泡沫經濟時期的最高點，能否持續上漲成市場關注點。年初至今，日股錄得強勁升幅，其中日經平均指數突破1989年12月泡沫經濟時期的最高點。

近期日股表現強勁是由多項因素推動，其中包括企業盈利增長及基本面改善。此外，日本企業的利潤整體向好，在最近的季度業績公布期中，許多企業上調其未來利潤預測。整體而言，這意味着企業盈利亦創下有紀錄以來的高位，預期這情況將於未來幾年持續。

其中，以日本國內業務為主的企業表現尤其出色，許多企業錄得強勁需求，並且有迹象顯示，日本企業將於數十年以來首次奪回定價能力(即為應對通脹而調整價格的能力)。經歷多年的通貨緊縮周期，定價能力的重要性不容小覷。

此外，工資上漲和消費者購買力增加，將推動企業盈利強勁增長。增加了的利潤，可以透過工資進一步上升重返經濟循環中，從而推動經濟進入更積極的增長周期，這是在過去這一代以來，日本缺失的良性循環。

與此同時，東京證券交易所持續採取各種措施，以推動企業管治改革。隨着改革的持續完善，此前長期被海外投資者冷落的日股正逐漸受到環球投資者的關注。特別是隨着股市上漲，日本股票回購活動持續增加，預計回購活動將會持續並導致更多企業提高股本回報，以及正視股價長期被低估的問題。

考慮到近期日股上升的速度和性質，短期內投資者或應保持審慎，許多大型企業尤其是日經平均指數中的成分股，估值已略為偏高，預期日股的重心將由大型企業轉向中小型企業。

投資者需要保持審慎態度，原因包括有貨幣市場和貨幣政策的發展，尤其是日圓已大幅貶值。這在很大程度上與今年「春鬥」(即大型的春季工資談判)的結果有關。初步報告顯示，今年工資談判的平均增幅，在過去30年來首次超過5%。儘管這進一步反映日本經濟恢復持續通脹，並對於長期投資日本股票來說屬正面因素，但短期而言，這可能會削減投資者信心。

儘管存在着這些不利的短期因素，但仍有許多理由相信日股可能會在較長時間內將保持領先地位。由於日本企業基本面穩健、通脹利好及許多日企重奪定價能力，因此日股仍具備環球最具吸引力的投資機會。同時，企業管治改革有望繼續成為結構性驅動因素，投資者、企業及監管機構同心協力提高企業管治標準、改善回報及提振增長前景，這些舉措仍存在巨大的進展空間。

另方面，受惠於全新的「日本個人儲蓄帳戶」(NISA)，日本大量散戶投資者亦紛紛湧入股票市場。優化的NISA提高了個人投資者的免稅投資金額上限，並且永久免稅，這項改變恰逢其時，因為日本公眾已開始意識到持續通脹對其金融資產的影響。受惠於日股回報強勁及通脹持續，預計資金將透過NISA持續流入股票市場。

總括而言，這些因素促使環球投資者恢復對日本股市的信心。隨着日本國內的利好勢頭被投資者更充分理解，相信對日股的需求將會持續增加。儘管股市整體估值看似合理，但這掩蓋了大型企業與小型企業之間的巨大差異，其中大型企業的估值相對合理，而小型企業估值整體更具吸引力。

施羅德日本股票基金經理 竹爪正樹