保德國際發展英國附屬Cupral被委任管理人

保德國際發展( 00372 )宣布，於2024年4月9日(英國時間)，公司持股90%的附屬Cupral Group Limited於英國作出委任管理人之通知存案，據此，鑑於Cupral業務表現及財務狀況不佳，根據英國一九八六年破產法，FRP Advisory Trading Limited之Martyn James Pullin及David Antony Willis均將獲委任為Cupral聯席管理人。

委任管理人將令禁止Cupral債權人任何法律行動之法定延緩得以生效，從而令管理人可為債權人利益促成有序變現其資產。

Cupral主要從事回收、升級及銷售銅粒及高品位廢鋁。Cupral之資產總值及收入佔集團就截至2023年3月31日止年度公司經審核綜合財務報表所示之資產總值及收入超過5%。

於委任後，Cupral業務之法律控制權將由Cupral董事轉移至作為Cupral事務代理之管理人，因此，Cupral之財務業績於委任後將不再與集團之財務業績綜合入賬，惟須待公司核數師確認後，方可作實。

公司將適時就Cupral任何重大發展作出進一步公布。