寧德時代發表全球首款5年零衰減儲能系統

內媒報道，寧德時代舉行儲能新品發表會，對外發布全球首款可實現5年零衰減，並且可大規模量產交付的儲能系統「天恒」。

寧德時代表示，天恒標準20呎貨櫃儲能系統，達到6.25兆瓦時10級的高能量，單位面積能量密度提升30%，佔地面積減少20%，達到6兆瓦時等級儲能係統的全球第一，也是全球長壽命鋰電池的里程碑。

報道引述儲能行業人士表示，現在市面上量產的儲能系統能做到2年零衰減、5兆瓦時級集成的企業都不多，所以寧德時代天恒儲能系統從技術層面而言，具有一定領先性。他又指，但從成本上看，天恒儲能系統售價估計不低，寧德時代可能會優先用在海外儲能項目上。

寧德時代稱，之所以能實現5年零衰減，是因為天恒儲能系統採用仿生SEI和自組裝電解液技術，為鋰離子清除路障，輔機功耗全生命周期可控且不增長。6.25兆瓦時級的高能量則是因為天恒儲能系統搭載儲能專用電芯L系列產品，使磷酸鐵鋰儲能電池能量密度達到430Wh/L。

報道指，近年來，儲能市場增長較快，成為各地政府發展新動能的重要抓手，政策頻度和力度持續加大。不過隨着各界資本湧入，儲能行業已經成為紅海，產能過剩、價格戰已經成為行業發展難題。