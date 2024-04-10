野村辜朝明：中國須讓民眾相信樓價升　經濟始能回暖

野村綜合研究所(Nomura Research Institute)首席經濟學家辜朝明(Richard Koo)向外媒表示，中國需要讓民眾相信樓價正上漲，經濟活動才能回暖。

高盛的分析顯示，今年初企業及消費者對新貸款需求不溫不火。經濟情況可能正如辜朝明去年所警告般，中國可能正進入「資產負債表衰退」(a balance sheet recession)，類似日本在經濟衰退期間經歷的情況。

「為了讓他們回來借錢，我們需要一個敍述，告訴他們，好吧，這是價格的底部，價格將從此時開始上升。」不過目前尚不清楚樓價是否已經觸底。

分析師估計，房地產及相關行業至少佔內地經濟五分一。2020年內地嚴厲打擊開發商對債務的高度依賴後，樓市開始陷入新一輪低迷，恰巧新冠疫情帶來衝擊。辜朝明指，內地人口也開始減少，但這與日本大不同，日本人口直至2009年才開始下降。「這使得樓價已經跌得夠多，你應該出去借錢買樓的說法更加難以證明，因為人口正萎縮。」

另一方面，內地一直不願對經濟採取大規模支持。辜朝明指，根本原因是內地認為其先前的刺激計劃是個錯誤。他指，約15年前，全球金融危機爆發後，內地推出4萬億元人民幣的經濟刺激計劃，最初遭到質疑，內地股市也下挫70%。「它幾乎正走向資產負債表衰退。」他指，一年後內地經濟增長12%。

惟辜朝明指，即使實現快速增長後，內地仍繼續實施刺激計劃，導致增長過熱及投機。他指，這就是為何內地仍不願意推出大規模經濟刺激計劃的原因之一，因為很多人認為前一籃子計劃失敗。展望未來，他表示，內地應該刺激經濟以避免資產負債表衰退。