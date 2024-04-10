財庫局：先檢討股票買賣差價　下步研究交易單位

他指，留意到市場有意見指現時證券市場目前以「手」為單一買賣單位的安排缺乏一致性，或對散戶入市構成障礙；另有意見指現時安排已廣為市場接受，發行人亦已有機制透過分拆合併等方法改變股份手數，若對交易機制作出根本改變，對投資者、中介商及其它服務供應商如託管行等會有較大影響。

另就市場批評現時除牌機制過嚴，他指出，除了加強證券市場的寬度和深度，同樣重視上市發行人的質素，確保投資者的權益得到保障。港交所現行除牌機制的目的，是有系統地使不再符合持續上市準則的發行人適時除牌，並鼓勵已停牌的發行人迅速採取行動爭取復牌，解決其證券暫停買賣所涉及的根本問題。

他提到，港交所了解到區內的經濟情況正處於調整周期，在執行除牌時，會按發行人的個別情況全面評估。

至於轉讓退市公司的股份，即在場外轉讓非上市公司股份。陳氏指，這受有關企業註冊地相關公司法例和其公司章程規管。上市公司若非自願被撤銷上市地位，其被除牌的股票則被視為不再適合在認可交易所由一般投資者進行交易。雖然有關股份不可在證券市場買賣，但仍可按現行法律框架和執行機制以股份轉讓形式完成交易。港府聯同港交所會繼續留意市場發展及有關情況。