港大料本港今季經濟增長降至1.7%　

香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目今天(4月10日)發表高頻宏觀經濟預測。2023年香港經濟增長由上半年的2.2%(按年，下同)加快至下半年的4.2%，全年錄得3.2%增長。

市民外遊掃貨抵銷服務出口增長

然而，港大預期2024年第一季香港經濟增長僅2.1%，反映內地及全球經濟增長持續緩慢。就業市場緊張，失業率在2024年第一和第二季預計維持在2.9%水平。外貿持續改善，2024年香港貨品出口及進口預測由第一季的4.1%及1.9%增長加速至第二季的6.5%及5.2%增長；旅遊復常帶動香港服務出口2024第二季上升5.9%，但港人境外消費急升，引致服務進口同期上升7.5%，完全抵銷了服務出口對經濟增長的貢獻。

截至2023年8月，美國累計11次加息，其後美國貨幣政策一直保持緊縮狀態至今，利率高企導致環球經濟放緩，因此2024年上半年經濟增速將較緩慢，預期2024年第二季實質GDP增長降至1.7%。預料美國聯儲局將逐步減息，香港下半年經濟前景較為樂觀，預計2024全年經濟增長將有2.3%，與我們2024年1月發布的預測一致。