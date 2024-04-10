財庫局：轉數快泰國平均每筆交易金額在200港元內

香港金融管理局於去年12月與泰國中央銀行推出香港與泰國的「轉數快 x PromptPay」跨境二維碼支付互聯。署理財經事務及庫務局局長陳浩濂書面回覆立法會議員提問時表示，「轉數快 x PromptPay」互聯安排自推出至今一直備受訪泰港人歡迎。根據泰國方面的數字，2024年1月，香港已躋身泰國跨境二維碼支付交易量的第三位，僅次於旅客量遠超香港的馬來西亞及印尼。

今年1月。馬來西亞及印尼到訪泰國的旅客量分別是香港約七倍及一倍半。

他提到，透過「轉數快 x PromptPay」互聯安排，香港旅客現時可在泰國約870萬間商戶使用「轉數快」付款，當中包括大型商場、百貨公司、超級市場、免稅店、餐飲及公共交通等。在泰國方面，現時平均每筆交易金額在200港元以內，而周末和長假期的用量更為顯著。當中也有中至大額交易，例如用於高級餐廳、牙齒保健及高爾夫球班等，最高單筆消費金額接近一萬港元。

他指，目前7間本地銀行和2間儲值支付工具營運商的「轉數快」用戶，可掃描由五間泰國參與銀行提供的PromptPay收款碼付款，當中已覆蓋泰國九成的PromptPay商戶。至於泰國旅客在香港付款方面，現時泰國3間主要零售銀行的PromptPay用戶已可在香港所有提供「轉數快」收款碼的商戶付款。

他強調，金管局及泰國中央銀行會繼續向兩地銀行及儲值支付工具營運商、商戶推廣「轉數快 x PromptPay」互聯安排，相信日後會有更多金融機構參與，為兩地旅客提供更大便利。

另外，陳浩濂指，港府及金管局一直致力擴大「轉數快」的應用場景，現時已由個人對個人支付，擴展至商戶支付、帳戶增值，以及繳交政府帳單等。