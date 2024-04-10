《撤辣草案》今獲三讀通過　議員建議設置住宅空置稅

新一份《財政預算案》宣布，在2月28日起全面撤辣，所有住宅物業交易毋須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。立法會今日三讀（10日）通過《2024年印花税(修訂)條例草案》。多名議員支持政府全面撤辣，指樓價下跌令負資產個案增加，長遠影響會經濟增長，又指明白政府廢除印花稅條例的框架和相關條文是為了處理突發情況，但促政府應堅守自由經濟原則。另有議員擔心全面撤辣會影響市民「上車」，形容樓市撤辣後如「無掩雞籠」，建議政府在全面撤辣後可設住宅空置稅。

身兼行政會議成員的議員廖長江支持條例草案，指樓價下跌令負資產個案增加，認為如果業主財富下跌將打擊投資意欲，長遠影響經濟增長，因此全面撤辣有助刺激交投，而且吸引和方便專才投資。他又指去年賣地收入不理想，破紀錄有6幅土地流標，全年賣地收益只有350億港元，較2022年少6成，相信現時撤辣樓市再度活躍，相信有助增加發展商投地意欲，以應付政府財政支出。

廖長江續指樓市辣招原意為控制炒風，雖然近年樓市有下跌，但香港樓市仍然難以負擔，一個家庭要不吃不喝18.8年才有望「上車」，促政府留意撤辣後樓市發展，一旦樓市出現問題可適時再推出措施，同時持續造地建屋。

工程界議員盧偉國表示，近年樓市出現天翻地覆改變需求萎縮，樓市辣招已不合時宜，強調樓市不振造成負面連鎖反應。他指出樓市不宜大上大落，而撤辣後樓宇成交量上升，但並無出現異常的情況。盧偉國又指政府為可在日後遇到問題時及時調整印花稅稅率，故未有廢除印花稅條例的框架和相關條文。他同意做法無可厚非，但重申政府應堅守自由經濟原則，不應人為干預市場。

雖然會上多名議員支持撤辣，但有工會則擔心全面撤辣會影響市民「上車」。有工會背景的議員郭偉強指出樓市辣招有效分割市場，更有助避免市場泡沫化，惟政府以樓市環境及樓宇供應有改善為由撤辣，他相信雖然目前未有炒風，但樓市撤辣後如「無掩雞籠」，近日增加不少內地客和投資者買樓，估計未來樓價或推高7%，年輕人更因此而望樓興嘆，建議政府在全面撤辣後可設住宅空置稅。

房屋局局長何永賢指，目前市況與辣招推出時間不同，現時市況和經濟情況下，樓市辣招再無必要，又指撤辣後樓市反映正面，市場信心提升，強調會注意市況。