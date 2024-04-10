萬科遭標普降級　展望「負面」

這次標普降級，意味連繼穆迪及惠譽在內3大國際評級機構，已先後將萬科貶為「垃級債」。標普預期，萬科的房地產銷售和利潤率疲軟，加上土地收購放緩，將削弱該企的競爭地位。即使認為萬科將擁有充足的流動性來應對2024年的債務到期問題，但明年公司還面臨債務到期高峰，屆時326億元人民幣的境內債券和兩批總計36億元人民幣等值的境外債券到期。據標普評估，截至去年底，該公司可動用現金為363億元人民幣(下同)。

以淨債務與除息、稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)之比率衡量的槓桿率計，標普料今明兩年萬科將飆升至5.2倍至5.4倍，去年槓桿率已由2022年的2.9倍飆升至4.2倍。

至於對萬科的「負面」展望，主要反映行業長期低迷的情況下，該企合約銷售額在未來12個月可能進一步下降的預期。今年起3年合約銷售總額料降至2,700億至2,800億元，較2023年的3,760億元大降逾2成。