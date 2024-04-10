專家樓評：屯門區租盤告急　租金勢升

4月8日(周一)數據部同事向筆者匯報，指出屯門區的租務盤源告急！放盤量跌破警戒線！

看到一年前即2023年4月8日，屯門區的租盤是736個，而撰文當日，即一年後的2024年4月8日，屯門區的租盤只有409個，按年是大減44%。這是一個警號，亦反映到後市，除了見到內地人源源不絕來港買樓，香港人換樓方興未艾之餘，租金顯然必須會面對上升的周期。

租盤出現告急的原因有兩個：第一，在撤辣之前太多人悲觀看樓市，令到剛需去租樓的多！買樓的少！第二，2019年至2022年曾出現移民潮，政府在各方面都推行了對人口有利的政策，例如外勞、優才及專才等等的入境計劃，令到香港的人口數量去到今年回復增加，這看到政策是正確及成功的！同時，內地人來港居住是需要新的房屋，也等於當香港大都會愈來愈成功的時候，就會吸引到愈來愈多外國人來港工作及居住，而這些外國人同樣需要新的房屋，佔用新的供應量！

再加上，樓市辣招推行逾13年，對炒家有打壓，同樣對買樓收租的人士都一併打壓，於是令到租盤長期處於低增長的水平。在這情況之下，未撤辣前，見樓價不斷下跌，而租金不斷上升，樓價曾連跌10個月至今年2月份，而租金在過去13月中總共是上升了11個月。

撤辣之後，總結3月份，筆者經營的公司所促成的買賣成交量是增加了131%，而租務方面，雖很多行家都荒廢了，但我們所促成的成交量仍然是多了64%，即是租盤繼續減少，租金上升壓力不斷增加。

不買樓等樓價跌，最後都會面對有關決定的機會成本，「買樓有風險！不買樓也有風險！」在市場上任何決定也是要付出代價的。

祥益地產總裁 汪敦敬