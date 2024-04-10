白居二消費降級買公屋　278萬購港島南海景兩房戶

白居二轉購入場門檻較低的公屋，於未補價第二市場以278萬元購入鴨脷洲利東邨兩房單位，呎價7,297元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原郭詠媚稱，鴨脷洲公屋利東邨東昇樓高層11室，實用面積約381方呎，兩房間隔，望山景及海景，未補價第二市場原先以295萬元放售，最終以278萬元成交，呎價約7,297元，新買家為同區白居二。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角城市花園2座中層H室，實用面積約792方呎，三房設計，成交價1,038萬元，較原先叫價1,100萬元，減價62萬元，呎價重上13,106元水平。

●美聯陳彪表示，鰂魚涌太古城4月首9天錄得約9宗買賣，包括恒星閣為高層F室單位，實用面積約718方呎，三房間隔，叫價約1,150萬元，獲同區用家議價後以約1,120萬元成交，呎價約15,599元。

●中原冼子明指，小西灣藍灣半島2座高層E室，實用面積約566方呎，三房間隔，享部山景及海景，上月放盤叫價850萬元，議價後減價30萬元，以820萬元成交，呎價約14,488元。

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九龍區

●香港置業陳子麟表示，九龍灣居屋麗晶花園21座中層C室，實用面積約407方呎，原則屬兩房間隔，自由市場以約438萬元放盤約半個月後，吸引區內客洽詢，減價以約418萬元成交，呎價約10,270元。

●中原吳國豪指，紅磡黃埔花園3期5座中層C室，實用面積約681方呎，套三房間隔，另設儲物房，望清內園景，以880萬元成交，呎價約12,922元。

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新界區

●美聯羅定康表示，將軍澳君傲灣1座低層C室，實用面積約600方呎，三房間隔，以850萬元放盤，近期獲區內上車客洽詢，經議價後以798萬元承接單位自住，呎價約13,300元。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳公屋翠林邨輝林樓高層22室，實用面積約381方呎，兩房間隔，有裝修，去年10月放盤未補價第二市場叫價200萬元，近期調整至175萬元，區外綠表買家以153萬元購入，呎價約4,016元。

●中原柯勇指，將軍澳居屋茵怡花園6座中低層G室，實用面積約564方呎，套三房間隔，未補價第二市場以450萬元易手，呎價約7,979元。

●利嘉閣鄧達榮稱，將軍澳日出康城MALIBU第2B座中低層C室，實用面積約541方呎，兩房間隔，望山景，以748萬元成交，呎價約13,826元，原業主在2018年以約750.4萬元一手買入，帳面貶值約2.4萬元。

●利嘉閣歐偉基表示，馬鞍山翠擁華庭7座低層D室，實用面積約854方呎，套三房間隔，望園景，叫價850萬元，區內換樓客以825萬元購入，呎價約9,660元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山4月暫錄約27宗二手買賣，其中泓碧5座中層E室，實用面積約309方呎，一房間隔，開價約550萬元，議價後以520萬元易手，呎價約16,828元，約5年帳面蝕讓約77萬元，蝕幅約12.9%。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山雅典居1座中層D室，實用面積約775方呎，三房間隔，享海景，連車位叫價920萬元，放盤1年，其後調整至909萬元連車位沽售，呎價約11,729元。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山居屋錦豐苑C座中層3室，實用面積約601方呎，三房間隔，望園景，已補價自由市場叫價650萬元，放盤1年，以610萬元沽出，呎價約10,150元。

●世紀21奇豐張翠珊指，馬鞍山雲海松海臺2座高層E室，實用面積約381方呎，一房間隔，望海景，放盤達兩年，叫價850萬元，累減290萬至560萬元成交，呎價約14,698元，原業主於2018年2月購入，約6年帳面蝕162萬元。

●中原黎宗文表示，大圍恒峰花園1座高層G室，實用面積約867方呎，套三房間隔，去年2月開價約1,180萬元，日前議價後連車位以1,018萬元易手，呎價約11,742元。

●中原透露，沙田第一城4月暫錄約6宗買賣，屋苑37座中層G室，實用面積約304方呎，兩房間隔，3月叫價約440萬元，議價後以423.8萬元易手，呎價約13,941元。

●利嘉閣郭建民表示，沙田偉華中心1座中層F室，實用面積約358方呎，兩房間隔，以518萬元成交，呎價約14,469元，原業主於2017年以約518萬元買入單位。

●中原李嘉龍指，大埔居屋宏福苑B座低層8室，實用面積約447方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價約380萬元，議價後以349萬元沽出，呎價約7,808元，新買家為區內上車客。

●美聯楊浩然透露，大埔新峰花園21座中層C室，實用面積約532方呎，兩房間隔，早前以590萬元放售，反價5萬元，獲區內客以595萬元購入，呎價約11,842元。

●中原蔡天賜指，粉嶺及上水4月暫錄約23宗買賣，較上月同期跌約5成多，上水中心1座中層C室，實用面積約330方呎，兩房間隔，開價約450萬元，議價後以418萬元易手，呎價約12,667元。

●中原伍耀祖表示，天水圍慧景軒2座中層D室，實用面積約544方呎，兩房間隔，叫價540萬元，減價25萬元，至515萬元獲買家承接，呎價約9,467元。

●祥益邱家邦指，屯門居屋富健花園9座中層F室，實用面積約592方呎，三房間隔，新買家為白居二中籤者，見單位附設裝修，原業主見單位同時獲多組客睇樓，臨場反價，未補價第二市場價以423萬元成交，呎價約7,145元。

●祥益盤嘉茵表示，屯門居屋美樂花園9座低層E室，實用面積約589方呎，兩房間隔，新買家因屋苑鄰近家人，方便日後照應，議價後，已補價自由市場以425萬元成交，呎價約7,216元。

●中原陳家富稱，屯門大興花園2期2座中層B室，實用面積約447方呎，兩房間隔，附簡單裝修，叫價390萬元，上車客見市旺即睇即買，議價22萬元，以368萬元成交，呎價約8,233元。

●中原曾慧敬指，房協屯門居屋景新臺4座中層G室，實用面積約499方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價330萬元，區內租客抽中今期白居二資格，考慮不久即於未補價第二市場以325.8萬元承接自用，呎價約6,529元。

●中原余仲平表示，荃灣中心7座高層A室，實用面積約422方呎，兩房間隔，有裝修，叫價400萬元，微減2萬元，以398萬元沽出，呎價約9,431元，新買家為外區上車客。

●中原黃淑賢指，青衣灝景灣7座高層B室，實用面積約700方呎，套三房間隔，叫價1,160萬元約5個月一直未曾調整，兩星期前租客搬出有匙可睇樓，外區換樓客以1,095萬元成交，呎價約15,643元，約3年帳面蝕65萬元。

●中原陳賢欣表示，東涌藍天海岸6座高層G室，實用面積約388方呎，一房間隔，開價530萬元，減價32萬元，以498萬元成交，呎價約12,835元，新買家為投資者，見樓市已撤辣增持物業成本大減，入市作長線投資收租。

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