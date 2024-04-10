新盤周三錄40宗成交 白石角項目單日沽10伙
2024年04月10日 21:34
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一手市場於周三(10日)暫錄約40宗成交，港島南岸第1期項目有四房複式單位以4,365.2萬元售出。大埔白石角項目增折扣及回贈促銷貨尾，單日錄得10宗成交。
●港島南岸Blue Coast 4日收逾萬票
長實集團(01113)的香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，次輪收票理想。消息指，截至周三(10日)下午約4時，4日之內已錄得逾1萬張入票，按周六(13日)將以價單形式發售184伙計，已錄超額認購逾53倍。同時，有36個四房單位將於下周一(15日)起招標發售，其中有18伙位於7樓至17樓的單位，入標參考價由3,486.7萬元起。
●日出康城第12A期SEASONS PLACE連平台戶呎價18,142元
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，周三(10日)連沽兩伙，共涉1,231.9萬元。其中， 第3B座8樓F室，實用面積409方呎，另連325方呎平台，成交價742萬元，呎價約18,142元。該盤同日首錄兩宗交易告吹，包括第3B座35樓E室，實用面積322方呎一房戶，於上月底次輪銷售中以470.2萬元沽出，呎價約14,602方呎。
●大埔白石角雲滙第2期單日沽10伙
據項目成交紀錄冊顯示，新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角雲滙第2期，周三(10日)錄得10宗成交，總成交金額為7,778.92萬元。當中，有大手客斥資2,885.97萬元連購4伙。包括10座16樓B2室，為實用面積459方呎的兩房戶，最新以784.57萬元成交，呎價約17,093元，買家另外可享14%回贈即涉約109.8萬元。
●港島南岸晉環單日沽兩伙 共涉逾半億元
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周三(10日)售出2伙，共涉5,287.4萬元。其中，1A座23樓及25樓B室，屬四房一套複式設計，實用面積1292方呎，長方形客飯廳直連全落地玻璃趟門，享深灣遊艇會海景，成交價4,365.2萬元，呎價約33,786元。自撤辣後，項目累售79伙，套現逾12億元。
●馬頭角聯合道文曜擬月內作現樓推售
建灝地產旗下的馬頭角聯合道文曜，今年至今(10日)錄得8宗成交，套現逾8,833萬元。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目是日以1,239.6萬元售出28樓A室，實用面積634方呎，屬兩房一套連儲物室間隔，呎價約19,552元。項目計劃於月內進行第二階段現樓推售工作，詳情稍後再公布。
●半山捌號連租約以538萬元售出
英皇國際(00163)發展的兩個住宅項目，西半山半山捌號及香港仔澄天於周三(10日)各錄1宗成交，共涉1,127.35萬元。當中，半山捌號以538.82萬元售出30樓D室，實用面積203方呎，開放式間隔，呎價約26,543元，單位連租約獲外區投資者承接。據悉，買家鍾情項目位置及可享達4厘租金回報。
●何文田128 WATERLOO兩房呎價約26,454元
萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，周三(10日)再錄成交，預計短期內加推高層單位。項目是日最新售出7樓A室，實用面積579方呎，屬兩房梗廚連儲物室間隔，成交價約1,531萬元，呎價約26,454元。據悉，買家具有內地背景。
●啟德維港1號兩房單位1,117.5萬元沽
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，今(10日)錄兩宗成交，共涉1,955.5萬元。其中，2B座22樓G室，實用面積536方呎，屬兩房間隔，以1,117.5萬元成交，呎價約20,849元。同時，2B座2樓E室，實用面積452方呎，同屬兩房，成交價838萬元，呎價約18,540元。
●啟德天瀧四房單位4,808萬元成交
由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周三(10日)以招標形式售出四房單位。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，上述為8座20樓B室，實用面積1,298方呎，成交價4,808萬元，呎價約37,042元。而項目開售至今累售48伙，套現逾21億元。
●峻譽‧渣甸山上載樓書 兩房佔近七成
中信泰富旗下大坑道135號住宅項目峻譽‧渣甸山，周三(10日)上載樓書至一手住宅物業銷售資訊網。項目由兩座樓高18層的住宅大樓組成，共提供114伙，兩房單位佔約68%。全盤單位實用面積介乎434至2,948方呎，全屬兩房及四房戶型，其中9伙連平台或連天台。該盤預計關鍵日期為2026年3月31日。
●油塘朗譽增設一按付款計劃
保利置業(00119)及尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，周三(10日)修訂價單，增設90天第一按揭及180天第一按揭付款計劃等。一按由發展商指定財務機構提供，貸款額最高金額為成交價的90%，年期最長可達25年，利率全期為最優惠利率(P)減2厘，現P為6.125厘。
●屯門NAPA洋房錄終止交易
會德豐地產旗下屯門NAPA，周三(10日)錄得洋房終止交易。據項目成交紀錄冊，項目的House C25，實用面積2,034方呎，三房間隔，另連784方呎花園及585方呎天台，買家原本於2019年5月以3,274萬元購入，呎價約16,096元，成交期為1,088日，並享有先住後付優惠。