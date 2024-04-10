新盤周三錄40宗成交　白石角項目單日沽10伙

一手市場於周三(10日)暫錄約40宗成交，港島南岸第1期項目有四房複式單位以4,365.2萬元售出。大埔白石角項目增折扣及回贈促銷貨尾，單日錄得10宗成交。

●港島南岸Blue Coast 4日收逾萬票

●日出康城第12A期SEASONS PLACE連平台戶呎價18,142元

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，周三(10日)連沽兩伙，共涉1,231.9萬元。其中， 第3B座8樓F室，實用面積409方呎，另連325方呎平台，成交價742萬元，呎價約18,142元。該盤同日首錄兩宗交易告吹，包括第3B座35樓E室，實用面積322方呎一房戶，於上月底次輪銷售中以470.2萬元沽出，呎價約14,602方呎。

●大埔白石角雲滙第2期單日沽10伙

●港島南岸晉環單日沽兩伙 共涉逾半億元

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周三(10日)售出2伙，共涉5,287.4萬元。其中，1A座23樓及25樓B室，屬四房一套複式設計，實用面積1292方呎，長方形客飯廳直連全落地玻璃趟門，享深灣遊艇會海景，成交價4,365.2萬元，呎價約33,786元。自撤辣後，項目累售79伙，套現逾12億元。

●馬頭角聯合道文曜擬月內作現樓推售

建灝地產旗下的馬頭角聯合道文曜，今年至今(10日)錄得8宗成交，套現逾8,833萬元。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目是日以1,239.6萬元售出28樓A室，實用面積634方呎，屬兩房一套連儲物室間隔，呎價約19,552元。項目計劃於月內進行第二階段現樓推售工作，詳情稍後再公布。

●半山捌號連租約以538萬元售出

●何文田128 WATERLOO兩房呎價約26,454元

●啟德維港1號兩房單位1,117.5萬元沽

●啟德天瀧四房單位4,808萬元成交

●峻譽‧渣甸山上載樓書 兩房佔近七成

中信泰富旗下大坑道135號住宅項目峻譽‧渣甸山，周三(10日)上載樓書至一手住宅物業銷售資訊網。項目由兩座樓高18層的住宅大樓組成，共提供114伙，兩房單位佔約68%。全盤單位實用面積介乎434至2,948方呎，全屬兩房及四房戶型，其中9伙連平台或連天台。該盤預計關鍵日期為2026年3月31日。

●油塘朗譽增設一按付款計劃

●屯門NAPA洋房錄終止交易

會德豐地產旗下屯門NAPA，周三(10日)錄得洋房終止交易。據項目成交紀錄冊，項目的House C25，實用面積2,034方呎，三房間隔，另連784方呎花園及585方呎天台，買家原本於2019年5月以3,274萬元購入，呎價約16,096元，成交期為1,088日，並享有先住後付優惠。