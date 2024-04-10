梁鳳儀指曾遭不法分子冒認 呼籲收到詐騙短訊要諗一諗

騙徒手法層出不窮，香港證監會行政總裁梁鳳儀(Julia)自爆，曾遭不法分子冒認，招攬他人投資，自己亦收過唔少投資詐騙短訊，對此大感無奈，呼籲大家「收到短訊諗一諗，小心背後有輘輷(音：景轟)」！

佢話，手機已經成為唔少人生活一部分，㩒兩㩒就可以解決好多日常生活事情，確實非常方便。不過，同時都便利咗騙徒作惡，透過假冒持牌機構、知名人士、甚至監管機構人士等，發出短訊，仲會有超連結(link)連接到仿真度極高嘅網站，要求填寫個人資料，令受害人損失慘重。

佢又話，證監會早排收到市民舉報，話有騙徒冒認佢本人、證監會主席雷添良，及其他高層，誘使市民作出投資，並索取個人資料。同時大讚舉報者醒目，遇到有懷疑，識得主動求證。

證監會加入香港金融管理局和香港銀行公會推出嘅《保障消費者防詐騙約章 2.0》，Julia話，有超過80間證監會持牌機構參與呢個約章，覆蓋逾400萬客戶，佔全部活躍客戶約八成，而參與嘅機構，已承諾唔會透過任何即時電子訊息，向客戶發送超連結或索取重要個人資料，仲承諾會喺合適渠道提供其聯絡資料供客戶查詢，以及推廣防騙訊息，反映證券業界有決心防騙，保障投資者。

佢希望能夠做到「從源頭減騙」，讓大眾清楚知道，持牌機構唔會咁樣搵客戶同拎資料，提高大眾對數碼騙案嘅關注，減低受騙風險。因此，過去幾個月，證監會好落力做公眾教育，包括社交平台發文、地鐵廣告、出電視劇等。

話時話，小記近排出街，留意到防騙廣告、資訊周圍都係，希望大家都守住自己個荷包，唔好墮入騙徒陷阱。