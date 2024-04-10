通脹反彈　美股道指挫515點

美國通脹數據超預期，美股周三早段全線下跌，道指跌515點，報38,368點；標指跌59點，報5,149點；納指跌169點，報16,137點。受到高於預期的通脹數據影響，美國國債價格續跌，10年期國債孳息率更升至4.511厘，創去年11月底以來新高。

港股夜期報16,934點，跌243點，低水205點。

美國通脹數據反彈，3月消費物價指數按年升3.5%，較2月高出0.3個百分點，並且高過市場預期；撇除食品及能源的核心CPI按年升3.8%，增幅按月持平，惟仍高於市場預期。其中主要的物價壓力來看服務業通脹(不計能源服務)，交通服務價格按年大漲10.7%；住屋成本按年升5.7%。

就衣食住行四大分類而言，上述提到的住、行兩大類別都是美國通脹依然高企的主因，但衣、食的加價壓力就明顯更小，食品CPI通脹率僅為2.2%，服裝更只有0.4%。這亦從側面反映出目前美國的通脹變得更加根深蒂固，因為有別於衣、食，住屋與交通對一般民眾而言，都很難在短期內找到便宜的替代品。

普徠仕多元資產部門資本市場策略師Tim Murray指出，市場的風險正「由衰退轉向通脹」，控制通脹不容樂觀，因為除衰退時期外，服務業通脹往往非常頑固。他亦提醒投資可能要改變策略，在經濟急劇衰退、通回落甚至通縮的罕見情況下，債券的表現則優於股票；但隨着通脹重新升溫，相關情況將發生改變。

當通脹處於低或中等水平、甚至稍微偏高水平時，股票往往表現出眾——當通脹處於0至4%之間時，股票回報率往往達雙數。在經濟衰退期間，股票回報率大跌；另外，當通脹升至極高水平時，股票的回報率亦會降低。

然而，在通脹處於極高水平時，能源行業的股票往往表現較佳。這些研究結果表明，對沖通脹風險的一種方法或是將投資組合向股票傾斜，並且重點留意能源行業。