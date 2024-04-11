東方日報B1：華評級展望降至負面　惠譽憂財政風險

國際評級機構穆迪於去年12月下調中國評級展望後，另一間同業惠譽最新亦跟隨行動，周三宣布雖確認中國的發行人違約評級(IDR)為「A+」，但就將其長期外幣發行人違約評級展望由「穩定」下調至「負面」，以反映內地公共財政前景風險攀升，政府赤字高企和債務上升侵蝕了財政緩衝，且名義經濟增長放緩令決策者控制高槓桿的挑戰加劇，推高或有負債的風險。

國家財政部對惠譽的做法表示「很遺憾」。綜合分析員的看法都相信，內地經濟短期在反彈中，但長期仍有問題和風險特別是房地產債務問題需要解決。

根據惠譽解釋，為抵禦經濟逆風，內地政府加大了財政刺激力度。該行計算，今年內地的財政赤字佔國內生產總值(GDP)比率預計將自2023年的5.8%上升至7.1%，高於A評級國家的中值3%。而且內地赤字率在2020年之後一直保持在高位，約為2015至2019年期間平均赤字率3.1%的兩倍。該行又預計，今年內地政府一般性債務佔GDP比率，按年升5.2個百分點至61.3%(A評級國家中值為54%)。

談到地方政府融資平台(LGFV，又稱城投平台、城投債)，惠譽指，地方的再融資債券今年將繼續發行。政府還敦促銀行以債務重組方式幫助城投企業化債。大型國有銀行確實有能力逐步實施化債重組，但地方和區域性銀行有較大難處。

國家財政部除了表示遺憾外，也針對性地指出，目前地方政府債務化解工作有序推進，風險總體可控。其中今年赤字率按3%的安排，整體看是適度合理。財政部又認為，惠譽的評級方法指標未能有效前瞻地反映財政政策「適度加力、提質增效」對推動經濟增長、進而穩定宏觀槓桿率的正面作用。中國外交部亦回應道，內地經濟長期向好的基本態勢沒有改變，維護主權信用的決心和能力也不會改變。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，本次惠譽只調低展望，未有對實質評級動手，故不影響內地政府發債成本。而且人民幣國債的發行，一般由4大國有銀行包銷，與美國國債相比，很少涉及國際投資者買賣，對市場影響有限。他又指，日本政府國債佔GDP近300%，美國政府每年還數以千億美元國債利息，相較之下中國政府的債務水平仍屬安全範圍。

對於中國經濟展望，會計師行畢馬威認為，將保持回升向好態勢，預期全年實現4.8%增長，較惠譽的預測高0.3個百分點。其中，內地製造業PMI在今年1月，是時隔3個月後首次回升，製造業生產活動擴張步伐加快，將支持今年經濟復甦。大行高盛更樂觀，最新將今年中國經濟增長預測由4.8%上調至5%，主要得益於製造業強勁增長。

受內房股下跌氣氛影響，3大A股指數周三回調，滬綜指下跌0.7%至3,027點；深成指跌1.6%至9,297點，創業板指數跌2.06%。滬深兩市總成交額為8,373億元人民幣，雖然較周二多4.7%，但北向資金全天淨賣出41億元人民幣。