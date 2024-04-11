【東方日報產評】拚經濟別急就章　港挺金融須得法

一年已過首季，香港百業景氣未見有大起色，次季展望已去到令人「心如止水」的境地。港府要全力拚經濟，是責之所在，惟行事亦要得其法，切忌急就章，得以嚴謹、專業的態度來做好每項支持經濟發展的工作，既要追求績效，也要穩妥無誤，謹記欲速則不達，免成國際笑話！

香港以國際金融中心自居，金融業是重要命脈，相信不會有異議。偏偏首季新股市場依舊冷清，國際排名愈墮愈後，港股現貨市場成交和表現均乏善足陳，繼續被其他主要股市拋離。商場如戰場，資金跟紅頂白，港股估值更低，都未能吸引資金追捧。反觀同區如日本、台灣、新加坡等股市均處高水平。如何扭轉金融業積弱之勢，已成港府管治的頭等大事，否則金融業愈做愈縮，又如何當好中國境外國際金融中心、執行推動人民幣國際化的重責？

財金官員繼續四出外訪推廣香港，惟港府管治班子始終缺乏熟悉國際金融的精英領導，以「導遊」般的手段推銷香港，未能拿出實際的戰略利益來打動外資的心，結果遲遲未見實效，也是意料之內的事。

近例乃港府要吸引中東資金來設家族辦公室，當正要宣布「成功」案例之際，活動卻弄得臨時「脫腳」，更掀起一連串風波。打個比喻，香港是國際金融中心，任何大刁(交易)基本上都必定會先做盡職審查，這份嚴謹與專業絕不能少。偏偏港府急於求成，看來是疏於求證資金底蘊，致搞出「一鑊粥」，更招來同區競爭對手揶揄搞家辦要重質而非量。此情此景，不懂金融的會感到失望，懂金融的就更覺荒謬無奈。

所謂「見微而知著」，能力決定了質量。事件足以顯示，目前港府的財金班底水平有待提升。香港之所以能成為世界領先的國際金融中心，靠的不是幸運，而是「錢途」二字，能為國際資金帶來吸引的投資回報、為國際人才提供可觀的發展機遇，都是關鍵，而要維持這些條件，就得不斷提升綜合競爭力，否則逆水行舟，不進則退。

香港背靠內地，面向全球的獨有優勢至今未變。變的是國際地緣政治風險，而創新科技亦在推動國際金融業革新，並對香港帶來前所未有的挑戰。香港需要一班對國際金融市場運作有豐富經驗、專業知識和前瞻能力的金融精英，清楚而善用香港的優勢，配合國策高效執行戰略，精準出擊，實際招來具質素的資金與夥伴，強強聯合來創造雙贏，始能徹底為眼前的頹勢翻局。

搞金融離不開一個「利」字，過去美國金融的成功，關鍵之一是一班金融精英將「利」字發揮得淋漓盡致，為國際資金提供可靠吸引的投資出路。近年新加坡金融業領跑，也離不開一個對國際金融有高度認知的管治團隊，戰略地提升綜合競爭力，為離開香港的國際資金提供可靠落腳點。港府振興金融業，最迫切去做的是徹底反思自身的不足，繼續以「Hello HK」、「Happy HK」的膚淺水平來推銷香港金融，鬧劇不絕，只怕浪費時間，注定是徒勞。