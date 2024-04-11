小鵬攻港 比亞迪再減價每輛賺9000人幣

小鵬指，進入香港市場具備小鵬全球化範本的重要戰略意義，公司與森那美將攜手展開一系列策略部署，共同塑造小鵬汽車在香港的市場定位。

寧德推5年零衰減儲能系統

此外，寧德時代本周發布首款5年零衰減且可大規模量產的儲能系統——天恒，為新型儲能規模化應用和高質量發展提供助力，可視為長壽命鋰電池的里程碑。

政策方面，市場監管總局、國家發改委、工信部等7部門聯合印發《以標準提升牽引設備更新和消費品以舊換新行動方案》，提出有力支撐設備更新和消費品以舊換新，推動汽車標準轉型升級，加快家電標準更新，強化家居產品標準引領，加大新興消費標準供給，另會推進綠色設計標準建設，健全二手產品交易標準，提升廢舊產品回收利用標準，完善再生材料質量和使用標準，加大回收循環利用標準供給。

寶馬上季電動車交付增40%

外資車企消息方面，德國車廠寶馬(BMW)首季交付量59.47萬輛，按年增1.1%，主要由純電動車交付量按年增40.6%，以及高端型號的銷售推動，其中歐洲增長較佳，共交付22.78萬輛寶馬及MINI，按年增5.5%；集團預期今年交付量有輕微增長。