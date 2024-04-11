鄧建初：語言偽術充斥市場　港股估值是否便宜？

近期美股於高位大幅震盪，三月季結後，踏入四月即連跌四日共1,203點，箇中原因應與美國聯儲局官員發出鷹派言論有關。輪流發言，重提由於通脹仍然高企，今年內減息機會應不大。這令市場上幾乎清一色的減息預期落空，再次被美國財金官員語言偽術所愚弄。

上周四道指大跌503點，翌日周五出經濟數據，3月非農就業數據升至30.3萬，遠超於預期的21.4萬，失業率走低。聯儲局鴿派官員馬上現身，表示經濟通脹不加劇，再配合部分大行出報告謂經濟仍健康等利好言論，債息輕微回軟，道指應聲大反彈307點。

如此忽跌忽彈的過山車式上落，顯示美股表現離不開今年底美國總統大選。現時先運用利息不變之政策，將股市降溫，當形勢不對路時才開始減息，以利現任執政的拜登總統連任，時間或會在年中至第三季期間。仍然在炒美股之股民，宜留意此段時間股市之變化，作出適當的買賣策略。

如果年中以後落實減息行動，對低殘之港股當然有利。眾多股份已跌至估值很便宜的水平，市盈率跌破歷史低點，個別實力股更不足四倍，可謂慘不忍睹。如套用價值投資法宗師股神巴菲特的理論，心水實力股要等大跌五成才開始吸納，本港掛牌上市的股票，跌逾七至八成者比比皆是，可算是考慮的範圍。只要肯做功課，找出具備條件的實力股，分批買入，耐心等待港股今年見底回升的良機，回報應會可觀。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)