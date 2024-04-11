凱基亞洲：美經濟現韌性　次季續留意大企業

近期美國公布的經濟數據普遍優於預期，上周(1日)ISM公布的3月份製造業PMI為50.3，高於市場預期的48.4，結束了過去16個月的收縮。3月份的非農就業報告顯示，美國勞動力市場仍然強勁，失業率為3.8%，仍在低位維持，非農就業人數增加了30.3萬人，是10個月最高的水平，也是優於預期。不少數據持續反映美國經濟極具韌性，軟著陸情境的機會上升，雖然這降低了市場減息的預期，但偏向樂觀的情緒可能在第2季延續。

強於預期的經濟數據推升了美國國債的孳息率，10年期國債由先前4.2%升至4.4%，市場也預期6月份減息的機會下降。對利率走勢較敏感的行業，如資訊科技、非必需消費品等的回調幅度較高，債券類資產也因為債息上升而下跌。

股市回調或只是在估值層面上受影響，目前來看，公司的盈利預測仍然樂觀。美股第1季的業績將於4月中陸續開始公布，最新的預估數據顯示，和2月初公布的預估數字相比，未來4季的每股盈利預估均向上修正。雖然目前來看通脹不易回落，高利率也持續困擾市場，但分析師普遍預期標普500企業能抵禦不利環境。

樂觀情緒有望延續，我們預期年初的「AAA」策略在未來一季仍將適用。「AAA」策略有3部分：「AAA」策略包括3部分：(American Large Cap)美國大型股優勢持續；(A-Grade Bonds)減息前後投資級別債較有利；及(Asiaincl Japan)亞洲市場值得期待。

美國大型股優勢持續

美國大型股是筆者過去一季的投資主軸之一。相對於小型股，預期大型股的優勢可能會維持到減息中後期，主因是小型股對利率較敏感，而且一旦觸發減息也可能是因為預期經濟出現放緩，這一點對小型股也不利。

受AI題材激勵，資訊科技及通訊服務行業在過去一年帶動股市升勢，估值也偏高。標普500之中，通訊服務類股的看法仍然看好，近63%的成分股仍獲得「買進」評級，資訊科技也有近59%獲「買進評級」。此類行業是美股龍頭股，完全不持有也有風險。

同時，過去在科技股大漲後，價值股表現通常不錯。價值股一般為必需消費品、金融、工業和公用事業等行業，基本面穩定。行業選擇上，投資者應盡量分散，避免集中單一行業。

至於另外兩個「A」，篇幅有限，下期再和大家跟進。

凱基亞洲投資策略部(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益。)