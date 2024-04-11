許繹彬：滙控彈起吸睛 友邦似被忽視
2024年04月11日 09:55
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耀才證券(01428)執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股本周初在缺乏任何利好消息下，有感完全頓失方向，進退失據。投資者在繼續觀望中美最新經濟數據下，港股周二(10日)成交曾大減至829億港元，僅多於上周五(5日)在沒有北水加持下的736億元成交，情況再度令投資者的雄心被動搖。
令港股呈現膠着的原因，除主因內地A股在沒有方向下，只能在3,000點附近窄幅徘徊外，一向在股票市場強勁的美國市場，亦因在上周五公布的3月非農數據遠超預期，令減息進一步降溫，首次減息預期原定在6月可能會押後至9月，因而令美股在高位作出顯著回落。
一向跟隨美股上升而創下高位的日、韓、台股市亦相繼從今年高位急急回落，日股由高位累跌逾5%之多，其跌幅可為各市場中最大。
市場普遍預期，由於聯儲局減息時間可能會押後，因而令一向強勢及屢創新高的日、美等股市或高位已見。正因如此，外資再次有機會增持，仍處於極低水平的港股有可能又在市場奏起，在資金的輪流炒作下及強勢股票市場轉弱勢下，反而可能對港股有利，後市看法因而偏向穩中向好及更有人認為可以擺脫過去年3年的劣勢，今年有機會向20,000點推進。
投資者是否如願以賞，仍有待時間去證明，是否到20,000點，可能言之尚早，但昨日在美股及國A股持續牛皮下，好友大軍向上突襲萬七關，開市不足半小時，已升穿17,000點阻力位，下午更度高見17,190點，差24點便觸及前高位17,214點，成交金額再次重返1,000億元以上，成交與升勢相當匹配。
昔日帶動大市向上的火車頭ATMXJ再現雄風，當中欠被遺忘的阿里巴巴(09988)亦發力，更曾升近一個月高位，最終能升4.894%。股王騰訊(00700)升3.01%及美團(03690)升4.11%，兩者均升穿一個月高位；儘管港交所(00388)只升1.47%，但已一改近日劣勢。全部大藍籌一同進攻下，大市在完全沒有先兆下一起發功，驅使在「估你唔到」的情況下，升穿17,000點水平。
儘管港股昨日能升穿17,000點，但始終是在毫無先兆及不是受惠於其他國家，所以有夾淡倉之嫌，因而令17,000點此時看來可有點虛浮。單憑只有千億，就算有傳外資重臨，額度亦可能有限，除非未來在A股帶動下令港股一起上升，更因而令成交持續可推至1,500億元左右或以上，相信才可確認轉勢，否則港股可能仍會16,800至17,200點徘徊。
再者，有民企內房世茂(0813)繼中國恒大(03333)後被申請清盤，亦是可能令港股存有不確定的隱憂，投資者除暫時只能觀望內房股潛在問題外，如其問題持續惡化，亦令港股有回調的可能，投資者定必格外留神。
美國10年期債息由去年底約3.8厘回升至4.4厘以上，周初更高見4.464厘，突然創去年11月以來新高，亦令美國有機會作出調整。從外圍存在不確定的問題，港股能否真是能獨善其身，有待時間考證。近日獅王滙控(00005)股價突然甦醒，有異曲同工的友邦(01299)則有被忽視之感。