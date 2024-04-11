許繹彬：滙控彈起吸睛　友邦似被忽視

令港股呈現膠着的原因，除主因內地A股在沒有方向下，只能在3,000點附近窄幅徘徊外，一向在股票市場強勁的美國市場，亦因在上周五公布的3月非農數據遠超預期，令減息進一步降溫，首次減息預期原定在6月可能會押後至9月，因而令美股在高位作出顯著回落。

一向跟隨美股上升而創下高位的日、韓、台股市亦相繼從今年高位急急回落，日股由高位累跌逾5%之多，其跌幅可為各市場中最大。

市場普遍預期，由於聯儲局減息時間可能會押後，因而令一向強勢及屢創新高的日、美等股市或高位已見。正因如此，外資再次有機會增持，仍處於極低水平的港股有可能又在市場奏起，在資金的輪流炒作下及強勢股票市場轉弱勢下，反而可能對港股有利，後市看法因而偏向穩中向好及更有人認為可以擺脫過去年3年的劣勢，今年有機會向20,000點推進。

投資者是否如願以賞，仍有待時間去證明，是否到20,000點，可能言之尚早，但昨日在美股及國A股持續牛皮下，好友大軍向上突襲萬七關，開市不足半小時，已升穿17,000點阻力位，下午更度高見17,190點，差24點便觸及前高位17,214點，成交金額再次重返1,000億元以上，成交與升勢相當匹配。

儘管港股昨日能升穿17,000點，但始終是在毫無先兆及不是受惠於其他國家，所以有夾淡倉之嫌，因而令17,000點此時看來可有點虛浮。單憑只有千億，就算有傳外資重臨，額度亦可能有限，除非未來在A股帶動下令港股一起上升，更因而令成交持續可推至1,500億元左右或以上，相信才可確認轉勢，否則港股可能仍會16,800至17,200點徘徊。