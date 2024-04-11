WTO：今年全球貿易料漸回升　惟地緣衝突成最大風險

世界貿易組織(WTO)周三(10日)發布新一期《全球貿易展望與統計》報告顯示，通脹風險正遠離，全球商品貿易量今年將增長2.6%，2025年料更將升至3.3%。

該組織最新統計，2023年全球商品貿易量下滑1.2%，從商品貿易額看跌幅更大，達5%。去年之前，自1995年WTO成立以來，全球貿易量只出現兩次下滑。

WTO經濟學家料，今年全球貨物貿易逐步回升，年內通脹壓力將減弱，令實際收入再次增長，提振製成品消費，尤其在發達經濟體。2024年可貿易商品需求復甦明顯，新出口訂單指數顯示，今年初貿易條件有改善。

WTO首席經濟學家Ralph Ossa指，全球貿易回升將呈廣泛，包括整個歐洲。去年，由於地緣政治緊張局勢及俄烏衝突造成的能源危機，令歐洲貿易額嚴重下降，歐洲2023年對國際貿易造成壓力，但認為目前情況已不同。

此外，WTO並警告，地區衝突、地緣政治緊張局勢及經濟政策不確定性，恐會限制全球貿易反彈程度。在紅海危機中，商船受襲嚴重干擾歐亞之間貿易。Ossa又指，倘以巴衝突再升級，將更多中東國家捲入，恐對能源市場造成重大破壞，料引發貿易中斷。