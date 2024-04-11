萬達再傳賣產！據報出售豪華遊艇生產商聖汐國際

大連萬達再傳賣產消息。外媒引述知情人士指，大連萬達集團一家關聯實體同意把遊艇製造商聖汐國際(Sunseeker International Ltd.)出售予美國投資公司Lionheart Capital，雙方達成協議。該宗交易有待英國監管部門批准，預計最快下月完成。

萬達2013年中收購聖汐國際92%股份，估計代價3.2億英鎊，當時折合4.93億美元。

Sunseeker由行政總裁Andrea Frabetti掌舵，由John和Robert Braithwaite兄弟於1969年在英格蘭南岸普爾(Poole)創立，其船隻型號包括超級遊艇、海洋號、掠食者號及曼哈頓號，該公司的船隻曾出現在占士邦電影《新鐵金剛智破皇家賭場》(Casino Royale)、《新鐵金剛之量子殺機》(Quantum of Solace)和《新鐵金剛之不日殺機》(Die Another Day)。

Lionheart由創辦人兼行政總裁Ophir Sternberg領導，支持者包括連鎖餐廳BurgerFi International Inc.、醫療保健恢復及數據分析公司MSP Recovery Inc.，以及技術公司SMX (Security Matters)Plc.。