美通脹頑固　港匯創7個月新低　1個月拆息九連跌

2024年04月11日 11:34
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    美國通脹數據高於預期，市場料美國減息可能延至9月，甚至聯儲局下一步加息的機會增加，港元匯價今早曾低見7.8364兌每美元，為去年9月11日以來最低。港元匯價今早在7.8335至7.8364之間上落，最新報7.8368。
    此外，港元拆息持續走低，與樓按相關的一個月拆息連跌9日，今報4.30964厘，創七個月新低。反映銀行資金成本的三個月拆息進一步降至4.53833厘，見逾七個月低位。
    長息方面，六個月及一年期分別跌至4.69厘及4.80595厘。隔夜息則微升至3.895厘，為近一周新高。
    　
    2024-4-11
    隔夜 3.89500
    1星期 4.05548
    2星期 4.14125
    1個月 4.30964
    2個月 4.48018
    3個月 4.53833
    6個月 4.69000
    12個月 4.80595
    2024-4-10
    隔夜 3.84250
    1星期 4.10066
    2星期 4.15804
    1個月 4.37750
    2個月 4.53006
    3個月 4.57851
    6個月 4.70851
    12個月 4.80643