美通脹頑固　港匯創7個月新低　1個月拆息九連跌

美國通脹數據高於預期，市場料美國減息可能延至9月，甚至聯儲局下一步加息的機會增加，港元匯價今早曾低見7.8364兌每美元，為去年9月11日以來最低。港元匯價今早在7.8335至7.8364之間上落，最新報7.8368。

此外，港元拆息持續走低，與樓按相關的一個月拆息連跌9日，今報4.30964厘，創七個月新低。反映銀行資金成本的三個月拆息進一步降至4.53833厘，見逾七個月低位。

長息方面，六個月及一年期分別跌至4.69厘及4.80595厘。隔夜息則微升至3.895厘，為近一周新高。

2024-4-11

隔夜 3.89500

1星期 4.05548

2星期 4.14125

1個月 4.30964

2個月 4.48018

3個月 4.53833

6個月 4.69000

12個月 4.80595

2024-4-10

隔夜 3.84250

1星期 4.10066

2星期 4.15804

1個月 4.37750

2個月 4.53006

3個月 4.57851

6個月 4.70851

12個月 4.80643