報告：香港可疑數碼詐騙交易比率顯著高於全球

信貸資料服務機構環聯公布基於旗下世界各地數據網絡的2024年全渠道詐騙狀況報告，發現2023年間源自香港的所有數碼交易中，6.6%屬可疑詐騙交易，遠比同期的全球可疑數碼詐騙交易比率（5%）高32%。

報告發現，全球可疑數碼詐騙交易量亦較全球總數碼交易量的增長幅度更為快速。2023年全球可疑數碼詐騙交易宗數較2022年同比上升14%，與2019年相比更大幅增加105%。在此期間，全球總數碼交易宗數僅按年上升6%，與2019年相比則增加90%，兩段期間均遠低於全球可疑數碼詐騙交易量的增長。

雖然香港可疑數碼詐騙交易比率較高，然而受害者卻較少。在2023年12月，半數受訪的香港消費者表示，曾在過去3個月期間透過電郵、網絡、電話或短訊等途徑成為數碼詐騙目標，但當中只有5%的受訪者表示成為詐騙受害者，此比例較其他18個受訪國家及地區的11%為低。香港詐騙受害者比例較低，或是由於監管機構及行業參與者持續積極提供反詐騙教育及其他預防措施，使消費者的防騙意識不斷提高。

於2023年期間，零售業在所有源自香港的數碼交易中出現最多可疑詐騙，比率達8.4%，較2022年下跌28%。其次為金融服務業和旅遊及休閒業，兩者在2023年的可疑數碼詐騙交易比率均為7.8%。在報告所列的所有行業中，金融服務業的可疑數碼詐騙交易比率增幅最大，較2022年同比大幅增長190%。