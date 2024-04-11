港股狂跑輸　國際品牌據報擬私有化　投行料未來相關交易增

報道指，內地經濟困難，加上與美國等競爭對手的緊張關係正推動有關趨勢，這種緊張局勢直接流入港股，港股對內地權重很大。諮詢公司Alvarez & Marsal董事總經理Xuong Liu表示，很多在港上市公司的股價，比歐洲及美國為低，估計在2024年及之後會見到更多私有化交易，這只是個開始。

他指，過去香港因其與內地聯繫，以及其巨大增長潛力，吸引全球企業，然而「風光不再」，他們目前在其他交易所見到更多價值，原因是可以接觸到其他全球投資者。

法巴亞洲併購主管Richard Griffiths指，收購香港一家公司，並在其他地方重新上市，是獲得更高估值的機會。他表示，當涉及國際品牌公司，私有化交易的興趣尤其濃厚，很多公司及私募股權公司正尋找機會。雖然市場依然有許多挑戰要克服，但融資環球正變得更穩定，且已見頂的利率也有更清晰路徑，這些因素令競標者更有信心，對併購至關重要。

瑞銀亞太區併購主管Samson Lo稱，就連在內地及香港上市的國有企業，也正考慮將在港上市的實體私有化。國企坐擁現金，融資條件改善，而且估值較低，因此目前是尋求私有化交易的良機。他提到，接獲更多客戶關於香港潛在私有化交易的查詢，未來幾季可能會續見到更多這類交易。