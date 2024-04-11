高力：今年甲級寫字樓租金料跌6%　空置率續升

高力發布《2024年市場季度》報告顯示，商業物業住宅及住宅市場氣氛雖見回暖，但復甦仍較緩慢，整體甲級寫字樓租金於第一季下跌約2.5%，預計2024年將持續疲弱，全年料跌約6%。

該行香港研究部主管李婉茵表示，香港房地產市場今年開局表現欠佳，主要受息口持續高企和金融市場資金緊絀所影響。然而，全面撤銷樓市辣招為市場帶來正面訊號。未來數季，經濟復甦和減息情況等，是影響甲級寫字樓及商場市場前景的關鍵因素。

報告顯示，上季部分商業區寫字樓租金有較大跌幅，期內中環/金鐘租金按季下挫約2.6%，港島東亦出現約2.7%跌幅。隨着新增的寫字樓供應量持續大於需求，今年空置率料將繼續上升，整體租金將進一步下跌。

高力香港企業客戶服務主管顏慧萍表示，為應對現有及新落成寫字樓供應所帶來的激烈競爭，業主往往會提供租金優惠，以吸引及挽留租戶。預計內地企業對甲級寫字樓的需求，將於未來數個季度出現增長。

零售商舖市場方面，政府推出多項措施振興旅遊業及刺激本地消費，今年1至2月訪港旅客逾780萬人次，惟期內香港居民出境達1,500萬人次，限制了首兩個月零售業銷貨額的按年增長僅1.4%。今年第一季，整體一線街舖租金按季上升約1.8%。入境遊客顯著增長，推動尖沙咀區舖租按季升約2.6%，表現優於其他地區。

高力香港商舖服務主管吳凱寧指出，大型盛事及擴展個人遊計劃將吸引旅客重臨，令整體零售市場受惠。港人外遊或會對餐飲業造成影響，但珠寶及健身行業前景仍然樂觀，預計市場對核心區一線街舖的需求，特別是月租介乎50萬至100萬港元的店舖，將在未來兩個季度持續暢旺。