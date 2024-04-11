將軍澳日出康城新盤首批提供138伙　折實平均呎價14488元

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周四(11日)公布首張價單，提供138伙，折實平均呎價約14,488港元，較同系列上月推出的SEASONS PLACE首批高約2%。是次一房單位折實入場費由約454萬元起。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，首批單位屬「壓軸復活價」 ，今期首批仍維持吸引水平，期望為樓市帶來復活的生氣。今期首批單位較上期定價已參考景觀與樓層因素調整，屬原價加推。

PARK SEASONS首張價單提供45伙一房戶及93伙兩房戶，單位集中於第2A座，實用面積322至496方呎。售價方面，價單提供5項付款方法，扣除最高12%折扣優惠後，折實價介乎454.1萬至734.3萬元，折實呎價由13,969元至15,096元。按定價計，首批單位市價約9.3億元。是次價單新增270天現金優惠付款計劃。

會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠稱，入場單位為2A座11樓E室，實用面積322方呎，折實呎價約14,102元。呎價最低的單位為2A座11樓C室，實用面積453方呎，折實價632.8萬元。

項目示範單位將於本周六(13日)起正式對公眾開放及收票，最快下一個周末開售。資料顯示，同系將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，上月推出首批130伙，折實平均呎價約14,188元。