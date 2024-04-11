迅銷上半財年多賺近28%　中國業務表現係點？

按業務劃分，日本UNIQLO上半年收益微跌2%至4,85億日圓，但經營溢利升14.7%至772億日圓。海外UNIQLO方面，收益升17%至8,839億日圓，經營溢利升23%至1,509億日圓。

其中，UNIQLO大中華地區上半年收益增長溢利維持於前年水平，中國雖錄得收益增長及溢利小幅下降，但若剔除年度業績獎金計入周期變更的影響，則錄收益小幅增長。

另該企指，中國市場第一季單季期間因冬裝商品銷情強勁，同店銷售淨額增長約20%，推動上半年度錄得收益增長。至於香港業務，集團稱收入和銷售額均有所增長。

派息方面，迅銷全年度每股股息預計為350日圓，包括中期派息175日圓、期末派息175日圓。此外，迅銷將今個財年綜合收益總額預測下調200億日圓至3.03萬億日圓，但純利預測由因利息收支預測上升而上調100億日圓至3,200億日圓。