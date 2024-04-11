布少明：PARK SEASONS未見加價　料受市場追捧

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，會德豐地產發展的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周四(11日)推出首張價單，涉及138伙，折實平均呎價約14,488元，定價保持吸引，未見大幅提價，平均呎價僅相若，料項目續受市場追捧。

布少明表示，自撤辣後同系列的SEASONS PLACE應市，銷售成績報捷，深受市場歡迎，是次PARK SEASONS開價克制及定價維持吸引水平，相信可承接新盤市場旺勢，項目將繼續受到用家及投資客追捧，並不乏早前未能成功購得心頭好的向隅客垂青。他估計項目用家比例達七成，投資客約三成，落成後呎租約40元至50元水平，租金回報約有約3.5厘至4厘。

整體市況方面，4月份有多個一手盤推出市場，購買力持續釋放，故相信一手盤繼續成為市場焦點，預期全月一手交投可錄得3,000宗水平。二手市場方面，由於普遍業主叫價溫和，雖然不少筍盤被市場消化，但買家入市意欲仍見理想，故仍會積極在市場尋寶，預計二手交投可維持活躍水平，全月將錄得約4,000宗，相信樓價於4月可升2%。