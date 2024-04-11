陳永傑：PARK SEASONS首價單全低於800萬元　料吸向隅客

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，今(11日)公布首張價單，提供138伙，折實平均呎價約14,488元，定價克制，折實平均呎價與上月推售的同系新盤相若，屬原價加推，而且全數單位折實售價低於800萬元，相當吸引，料可吸引上一期的向隅客，以及年輕中產家庭進駐。

他續指，同系列12A期SEASONS PLACE上月熱銷，促使發展商加快12B期PARK SEASONS的推售。根據中原地圖數據顯示，康城片區住戶以年輕中產家庭為主，家庭月入中位數約6萬元，反映康城區屬將軍澳區最高收入的一個片區，甚至高於傳統藍籌屋苑太古城，而且該片區的住戶平均年齡約38歲，相信該片區的租務需求龐大，回報穩健，料PARK SEASONS可成長線投資收租客的追捧項目，估計投資客比例可逾三成。

整體市況方面，他指，「零辣招」市下，樓市交投氣氛即時轉旺，一手新盤百花齊放，撤辣令客源變回多元化，長線投資者亦陸續重返市場，相信PARK SEASONS亦可吸引大手客及家庭群組入市，料一手交投持續暢旺，本月交投以中價樓為主，預計本月全月一手成交量可達3,500宗，按月成交金額更有機會創新高。